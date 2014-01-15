CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ZigZag Colorido - indicador para MetaTrader 5

Yury Kulikov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2993
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

ColorZZ é a modificação do indicador FastZZ.

ColorZZ desenha segmentos de cores diferentes, dependendo da relação entre o intervalo de segmento atual para o intervalo do segmento anterior.

Os seguintes valores da relação são selecionados: Vermelho (<= 0.382), Dourado (<= 0.618), verde-limão (<= 1), Aqua (<= 1.618) e Azul (> 1.618).

Aviso. A cor de um segmento vertical não é exibido corretamente por este indicador. Isto se deve as limitações técnicas do estilo de plotagem DRAW_COLOR_ZIGZAG.

ZigZag Colorido

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1040

New Highs-New Lows Index New Highs-New Lows Index

O New Highs-New Lows index é calculado como a diferença entre o número de pares de moedas que atingiram novas máximas sobre um período dado e o número de pares de moedas que atingiram novas mínimas sobre um período dado.

ColorRVI_HTF ColorRVI_HTF

A versão clássica do indicador RVI (Relativa Índice de Vigor), que pode ser organizada de modo que o período de tempo do indicador é fixado em um valor diferente do período gráfico. O indicador é exibido na forma de nuvem.

Painel de Negociação Rápida Painel de Negociação Rápida

Painel de Negociação Rápida - painel para uma negociação rápida.

SelfGenerator SelfGenerator

Este script gera um arquivo com o seu próprio código fonte (solução do programa clássico em MQL5). Ele pode ser útil para estudar programação e os algoritmos.