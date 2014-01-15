Participe de nossa página de fãs
ZigZag Colorido - indicador para MetaTrader 5
ColorZZ é a modificação do indicador FastZZ.
ColorZZ desenha segmentos de cores diferentes, dependendo da relação entre o intervalo de segmento atual para o intervalo do segmento anterior.
Os seguintes valores da relação são selecionados: Vermelho (<= 0.382), Dourado (<= 0.618), verde-limão (<= 1), Aqua (<= 1.618) e Azul (> 1.618).
Aviso. A cor de um segmento vertical não é exibido corretamente por este indicador. Isto se deve as limitações técnicas do estilo de plotagem DRAW_COLOR_ZIGZAG.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1040
