ZigZag Colorido

ColorZZ é a modificação do indicador FastZZ.

ColorZZ desenha segmentos de cores diferentes, dependendo da relação entre o intervalo de segmento atual para o intervalo do segmento anterior.

Os seguintes valores da relação são selecionados: Vermelho (<= 0.382), Dourado (<= 0.618), verde-limão (<= 1), Aqua (<= 1.618) e Azul (> 1.618).