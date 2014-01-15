Este Asesor Experto se reescribió desde MQL4 y fue publicado originalmente aquí https://www.mql5.com/en/code/7746 por su autor George-on-Don.

¿Cómo funciona?

El punto de entrada se encuentra en la intersección de dos МАs y la intersección simultánea de la línea cero del CCI. La salida se encuentra en la intersección inversa de las dos МАs. La siguiente imagen muestra la entrada en una posición de venta, la barra de señal marcada por una línea vertical y la de salida en la intersección inversa de las dos MAs.

Además, el Stop Loss es utilizado con el valor determinado por el indicador ATR. La versión original hizo uso del ATR en la formación de la barra, mientras que este Asesor Experto utiliza la primera barra completada.

Si las operaciones están perdiendo, el volumen de las nuevas posiciones se puede reducir de forma proporcional a la cantidad de la pérdida de las operaciones. A más operaciones perdidas consecutivas, el lote será más pequeño. Si las operaciones están ganando, el Asesor Experto seguirá operando con el tamaño inicial del lote. El lote inicial puede ser constante o proporcional a los fondos disponibles.

Parámetros



FMa - Periodo de la MA rápida.

SMa - Periodo de la MA lenta.

PCCi - Periodo del CCI.

pATR - Periodo del ATR para el Stop Loss.

Lots - volumen de la orden; cuando es 0, el parámetro MaxR es utilizado;

SndMl - envía mensajes por e-mail cuando el Asesor Experto abre y cierra posiciones.

DcF - factor de reducción del lote en las pérdidas. Si el valor es 0, la reducción no se lleva a cabo. Cuanto más bajo sea el valor, mayor será la reducción del lote. Si el lote no puede ser reducido, se utiliza la cantidad mínima.

MaxR - máximo riesgo de 0-1 (proporción de fondos libres). Es efectivo cuando el valor de los Lotes es 0.

Nota



Las MAs simples se utilizan en el precio de cierre. CCI se calcula sobre el precio de cierre. Solo los periodos del indicador pueden ser cambiados en la ventana de propiedades.