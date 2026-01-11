CodeBaseSezioni
ZigZag colorato - indicatore per MetaTrader 5

ColorZZ è una modifica dell'indicatore FastZZ. ColorZZ disegna i segmenti in colori diversi a seconda del rapporto tra la diffusione del segmento corrente e la diffusione del segmento precedente. Sono selezionati i seguenti valori di rapporto: Rosso(<=0,382), Oro(<=0,618), Lime(<=1), Aqua(<=1,618) e Blu(>1,618).

Attenzione. Questo indicatore non visualizza correttamente il colore del segmento verticale. Ciò è dovuto a una limitazione tecnica dello stile di disegno DRAW_COLOR_ZIGZAG.



Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1040

