CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Facebook !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

ZigZag coloré - indicateur pour MetaTrader 5

Yury Kulikov | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
12
Note:
(22)
Publié:
colorzz.mq5 (6.02 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

ColorZZ est une modification de l'indicateur FastZZ. ColorZZ dessine des segments de différentes couleurs en fonction du rapport entre l'écart du segment actuel et l'écart du segment précédent. Les valeurs de rapport suivantes sont sélectionnées : Rouge(<=0.382), Or(<=0.618), Citron vert(<=1), Aqua(<=1.618) et Bleu(>1.618).

Avertissement. Cet indicateur n'affiche pas correctement la couleur du segment vertical. Ceci est dû à une limitation technique du style de dessin DRAW_COLOR_ZIGZAG.



Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1040

Panel de négociation rapide Panel de négociation rapide

Fast Trading Panel - Panel de négociation rapide

The Playground Series v1 to V4 - A combination of trading concepts The Playground Series v1 to V4 - A combination of trading concepts

The Playground EA series was created for experimentation with Fair Value Gaps (FVGs) and liquidity concepts

Indice des nouveaux sommets et des nouveaux creux Indice des nouveaux sommets et des nouveaux creux

L'indice New Highs-New Lows est calculé comme la différence entre le nombre de paires de devises qui ont affiché un maximum pour la période et le nombre de paires de devises qui ont affiché un minimum pour la période.

Sample program for async/sync all close. Sample program for async/sync all close.

Il s'agit d'un exemple de programme, vous pouvez donc le modifier pour vos propres tests, par exemple en ajoutant des conditions.