The Playground EA series was created for experimentation with Fair Value Gaps (FVGs) and liquidity concepts

L'indice New Highs-New Lows est calculé comme la différence entre le nombre de paires de devises qui ont affiché un maximum pour la période et le nombre de paires de devises qui ont affiché un minimum pour la période.

Il s'agit d'un exemple de programme, vous pouvez donc le modifier pour vos propres tests, par exemple en ajoutant des conditions.