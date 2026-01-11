Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
ZigZag coloré - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 12
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
ColorZZ est une modification de l'indicateur FastZZ. ColorZZ dessine des segments de différentes couleurs en fonction du rapport entre l'écart du segment actuel et l'écart du segment précédent. Les valeurs de rapport suivantes sont sélectionnées : Rouge(<=0.382), Or(<=0.618), Citron vert(<=1), Aqua(<=1.618) et Bleu(>1.618).
Avertissement. Cet indicateur n'affiche pas correctement la couleur du segment vertical. Ceci est dû à une limitation technique du style de dessin DRAW_COLOR_ZIGZAG.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1040
Fast Trading Panel - Panel de négociation rapideThe Playground Series v1 to V4 - A combination of trading concepts
The Playground EA series was created for experimentation with Fair Value Gaps (FVGs) and liquidity concepts
L'indice New Highs-New Lows est calculé comme la différence entre le nombre de paires de devises qui ont affiché un maximum pour la période et le nombre de paires de devises qui ont affiché un minimum pour la période.Sample program for async/sync all close.
Il s'agit d'un exemple de programme, vous pouvez donc le modifier pour vos propres tests, par exemple en ajoutant des conditions.