Yeni Yüksekler-Yeni Düşükler Endeksi, dönem için maksimum gösteren döviz çifti sayısı ile dönem için minimum gösteren döviz çifti sayısı arasındaki fark olarak hesaplanır.

Bu, eşzamansız ve eşzamanlı tüm kapanışları karşılaştırmak için basit bir programdır. Bu örnek bir programdır, bu nedenle koşul eklemek gibi kendi test amaçlarınız için değiştirmekten çekinmeyin.