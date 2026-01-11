Fan sayfamıza katılın
Renkli ZigZag - MetaTrader 5 için gösterge
- 6
-
ColorZZ, FastZZ göstergesinin bir modifikasyonudur. ColorZZ, mevcut segment yayılımının önceki segment yayılımına oranına bağlı olarak segmentleri farklı renklerde çizer. Aşağıdaki oran değerleri seçilir: Kırmızı(<=0.382), Altın(<=0.618), Kireç(<=1), Aqua(<=1.618) ve Mavi(>1.618).
Uyarı. Bu gösterge dikey segmentin rengini doğru şekilde göstermez. Bu, DRAW_COLOR_ZIGZAG çizim stilinin teknik bir sınırlamasından kaynaklanmaktadır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1040
