Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Renkli ZigZag - MetaTrader 5 için gösterge

Yury Kulikov | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
6
Derecelendirme:
(22)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

ColorZZ, FastZZ göstergesinin bir modifikasyonudur. ColorZZ, mevcut segment yayılımının önceki segment yayılımına oranına bağlı olarak segmentleri farklı renklerde çizer. Aşağıdaki oran değerleri seçilir: Kırmızı(<=0.382), Altın(<=0.618), Kireç(<=1), Aqua(<=1.618) ve Mavi(>1.618).

Uyarı. Bu gösterge dikey segmentin rengini doğru şekilde göstermez. Bu, DRAW_COLOR_ZIGZAG çizim stilinin teknik bir sınırlamasından kaynaklanmaktadır.



MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1040

Hızlı Ticaret Paneli Hızlı Ticaret Paneli

Hızlı Ticaret Paneli - hızlı ticaret için panel

The Playground Series v1 to V4 - A combination of trading concepts The Playground Series v1 to V4 - A combination of trading concepts

The Playground EA series was created for experimentation with Fair Value Gaps (FVGs) and liquidity concepts

Yeni yüksekler-yeni düşükler endeksi Yeni yüksekler-yeni düşükler endeksi

Yeni Yüksekler-Yeni Düşükler Endeksi, dönem için maksimum gösteren döviz çifti sayısı ile dönem için minimum gösteren döviz çifti sayısı arasındaki fark olarak hesaplanır.

Sample program for async/sync all close. Sample program for async/sync all close.

Bu, eşzamansız ve eşzamanlı tüm kapanışları karşılaştırmak için basit bir programdır. Bu örnek bir programdır, bu nedenle koşul eklemek gibi kendi test amaçlarınız için değiştirmekten çekinmeyin.