Цветной ЗигЗаг - индикатор для MetaTrader 5

Yury Kulikov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликован:
Обновлен:
ColorZZ - модификация индикатора FastZZ. ColorZZ рисует отрезки различными цветами в зависимости от отношения размаха текущего отрезка к размаху предыдущего отрезка. Выбраны следующие значения отношений: Red(<=0.382), Gold(<=0.618), Lime(<=1), Aqua(<=1.618) и Blue(>1.618).

Предупреждение. Данный индикатор некорректно отображает цвет вертикального отрезка. Это связанно с техническим ограничением стиля рисования DRAW_COLOR_ZIGZAG.



