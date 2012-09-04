Ставь лайки и следи за новостями
Цветной ЗигЗаг - индикатор для MetaTrader 5
ColorZZ - модификация индикатора FastZZ. ColorZZ рисует отрезки различными цветами в зависимости от отношения размаха текущего отрезка к размаху предыдущего отрезка. Выбраны следующие значения отношений: Red(<=0.382), Gold(<=0.618), Lime(<=1), Aqua(<=1.618) и Blue(>1.618).
Предупреждение. Данный индикатор некорректно отображает цвет вертикального отрезка. Это связанно с техническим ограничением стиля рисования DRAW_COLOR_ZIGZAG.
