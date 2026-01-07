Unisciti alla nostra fan page
CCIT3_noReCalc - indicatore per MetaTrader 5
Indicatore modificato CCIT3_Simple.
L'indicatore utilizza un limite sul numero di barre calcolate (Max_bars_calc=100000). Il Consulente esperto EA_CCIT3 è stato scritto per questo indicatore.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1023
L'indicatore PercentInfo fornisce informazioni sull'aumento e la diminuzione del tasso di cambio in percentuale e in punti dai tre maggiori timeframe del grafico valutario. Un semplice e valido assistente informativo.XPercentR-PCR
Un semplice indicatore oscillatorio realizzato sotto forma di nuvola colorata.
Avvisi su barre engulfing sotto o sopra i livelli di rsiwd.Multi_LineMA
L'indicatore personalizzato MT5, denominato "wd.Multi_LineMA.mq5", è stato progettato per offrire ai trader preziose informazioni sui valori delle medie mobili da un timeframe superiore (MTF Multi TimeFrame). Include ulteriori caratteristiche visive per un'analisi approfondita, come la possibilità di visualizzare i trail per un numero specifico di barre e una linea di prezzo orizzontale MA dinamica.