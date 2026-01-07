CodeBaseSezioni
CCIT3_noReCalc - indicatore per MetaTrader 5

Indicatore modificato CCIT3_Simple.

L'indicatore utilizza un limite sul numero di barre calcolate (Max_bars_calc=100000). Il Consulente esperto EA_CCIT3 è stato scritto per questo indicatore.


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1023

