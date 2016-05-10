CodeBaseKategorien
Indikatoren

CCIT3_noReCalc - Indikator für den MetaTrader 5

Alexander Puzikov
Ansichten:
903
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der modifizierte CCIT3_Simple-Indikator. Dieser Indikator wird vom EA_CCIT3 Expert Advisor verwendet.

Der Indikator beschränkt die Anzahl der berechneten Bars (Max_bars_calc = 100000).


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1023

