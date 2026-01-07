PercentInfo göstergesi, döviz kurunun yüzde olarak ve döviz grafiğinin en büyük üç zaman diliminden puan olarak yükselişi ve düşüşü hakkında bilgi verir. Basit ve iyi bir bilgi asistanı.

Renkli bir bulut şeklinde yapılmış basit bir osilatör göstergesi.