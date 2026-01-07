Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

CCIT3_noReCalc - MetaTrader 5 için gösterge

Alexander Puzikov | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
8
Derecelendirme:
(19)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Değiştirilmiş gösterge CCIT3_Simple.

Gösterge, hesaplanan çubukların sayısı için bir sınır kullanır (Max_bars_calc=100000). EA_CCIT3 Uzman Danışmanı bu gösterge için yazılmıştır


MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1023

PercentInfo PercentInfo

PercentInfo göstergesi, döviz kurunun yüzde olarak ve döviz grafiğinin en büyük üç zaman diliminden puan olarak yükselişi ve düşüşü hakkında bilgi verir. Basit ve iyi bir bilgi asistanı.

XPercentR-PCR XPercentR-PCR

Renkli bir bulut şeklinde yapılmış basit bir osilatör göstergesi.

Engulfing bar with rsi Engulfing bar with rsi

Rsi seviyelerinin altında veya üstünde yutan çubukta uyarılar

wd.Multi_LineMA wd.Multi_LineMA

"wd.Multi_LineMA.mq5" adlı MT5 özel göstergesi, yatırımcılara daha yüksek bir zaman diliminden (MTF Multi TimeFrame) Hareketli Ortalama değerleri hakkında değerli bilgiler sunmak üzere tasarlanmıştır. Belirli sayıda çubuk için izleri görüntüleme yeteneği ve dinamik bir MA yatay fiyat çizgisi gibi derinlemesine analiz için ek görsel özellikleri kapsar.