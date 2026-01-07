Fan sayfamıza katılın
CCIT3_noReCalc - MetaTrader 5 için gösterge
Değiştirilmiş gösterge CCIT3_Simple.
Gösterge, hesaplanan çubukların sayısı için bir sınır kullanır (Max_bars_calc=100000). EA_CCIT3 Uzman Danışmanı bu gösterge için yazılmıştır
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1023
