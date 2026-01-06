Fan sayfamıza katılın
CCIT3_Simple - MetaTrader 5 için gösterge
CCI'ya dayalı gösterge, Tilson katsayısını kullanır.
Gösterge, hesaplanan çubuk sayısı için bir sınır kullanır (Max_bars_calc = 100000).
EA_CCIT3 Uzman Danışmanı bu göstergeye göre yazılmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1022
Fiyat hareketinin olası en yakın yönünü gösteren bir gösterge.DeltaFusionLite
DeltaFusion Lite, MT4 için DeltaFusionPro göstergesinin basitleştirilmiş sürümüdür. Kümülatif Delta ve Net Delta'yı hesaplar ve görüntüler, tüccarlara her mumdaki alım ve satım baskısının net bir görünümünü verir. Alış ve satış arasındaki hacim dağılımını analiz ederek, piyasa duyarlılığı değişimlerini, potansiyel tersine dönüşleri ve fiyat ile hacim arasındaki çeşitli farklılık türlerini belirlemeye yardımcı olur.
CandleTrend göstergesi altı farklı zaman dilimindeki fiyat hareket yönlerini gösterirStrategy Checklist
Bu gösterge, bir işleme girmeden önce stratejinizi manuel olarak kontrol etmeniz ve onaylamanız için bir kontrol listesi tanımlamanıza olanak tanır.