CCIT3_Simple - MetaTrader 5 için gösterge

CCI'ya dayalı gösterge, Tilson katsayısını kullanır.

Gösterge, hesaplanan çubuk sayısı için bir sınır kullanır (Max_bars_calc = 100000).

EA_CCIT3 Uzman Danışmanı bu göstergeye göre yazılmıştır.



