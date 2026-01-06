Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
CCIT3_Semplice - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 7
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Indicatore basato sul CCI, utilizza il coefficiente di Tilson.
L'indicatore utilizza un limite sul numero di barre calcolate (Max_bars_calc=100000).
L'Expert Advisor EA_CCIT3 è scritto sulla base di questo indicatore.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1022
Un indicatore che mostra la possibile direzione più vicina del movimento dei prezzi.DeltaFusionLite
DeltaFusion Lite è la versione semplificata dell'indicatore DeltaFusionPro per MT4. Calcola e visualizza il Delta cumulativo e il Delta netto, offrendo ai trader una visione chiara della pressione di acquisto e di vendita all'interno di ogni candela. Analizzando la distribuzione del volume tra domanda e offerta, aiuta a identificare i cambiamenti del sentiment del mercato, le potenziali inversioni e vari tipi di divergenze tra prezzo e volume.
L'indicatore CandleTrend visualizza le direzioni del movimento dei prezzi da sei diversi timeframe.Strategy Checklist
Questo indicatore consente di definire una lista di controllo per verificare e confermare manualmente la strategia prima di entrare in un'operazione.