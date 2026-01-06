CodeBaseSezioni
CCIT3_Semplice - indicatore per MetaTrader 5

Indicatore basato sul CCI, utilizza il coefficiente di Tilson.

L'indicatore utilizza un limite sul numero di barre calcolate (Max_bars_calc=100000).

L'Expert Advisor EA_CCIT3 è scritto sulla base di questo indicatore.



Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1022

