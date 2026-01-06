거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
CCI 기반 인디케이터, 틸슨 계수를 사용합니다.
이 보조지표는 계산된 막대 수에 제한을 둡니다(Max_bars_calc=100000).
EA_CCIT3 Expert Advisor는 이 지표를 기반으로 작성되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1022
버블앤드롭
가장 가까운 가격 변동 방향을 보여주는 지표입니다.DeltaFusionLite
델타퓨전 라이트는 MT4용 델타퓨전프로 인디케이터의 간소화된 버전입니다. 누적 델타와 순 델타를 계산하고 표시하여 트레이더가 각 캔들 내 매수 및 매도 압력을 명확하게 볼 수 있도록 합니다. 매수 호가와 매도 호가 사이의 거래량 분포를 분석하여 시장 심리의 변화, 잠재적 반전, 가격과 거래량 사이의 다양한 유형의 차이를 파악하는 데 도움이 됩니다.
캔들 트렌드
캔들트렌드 인디케이터는 6가지 차트주기의 가격 변동 방향을 표시합니다.Strategy Checklist
이 지표를 사용하면 거래에 들어가기 전에 전략을 수동으로 확인하고 확인할 수 있는 체크리스트를 정의할 수 있습니다.