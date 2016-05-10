Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
CCIT3_Simple - Indikator für den MetaTrader 5
902
Der Indikator basiert auf dem CCI und verwendet Tilsons Mittelwertbildung.
Der Indikator beschränkt die Anzahl der berechneten Bars (Max_bars_calc = 100000).
EA_CCIT3 Der Expert Advisor verwendet diesen Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1022
