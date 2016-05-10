CodeBaseKategorien
CCIT3_Simple - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator basiert auf dem CCI und verwendet Tilsons Mittelwertbildung.

Der Indikator beschränkt die Anzahl der berechneten Bars (Max_bars_calc = 100000).

EA_CCIT3 Der Expert Advisor verwendet diesen Indikator.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1022

BubblesAndDrops BubblesAndDrops

Der Indikator zeigt die mögliche Bewegungsrichtung der Preise.

ColorStochastic_HTF ColorStochastic_HTF

Die Standardversion des Stochastik Oszillators, der, als Wolke, die Werte eines anderen Zeitrahmens auf dem Chart anzeigt.

CCIT3_noReCalc CCIT3_noReCalc

Der modifizierte CCIT3_Simple-Indikator.

XprofuterDD XprofuterDD

XprofuterDD präsentiert einen Versuch, das künftige Preis-Verhalten vorherzusagen.