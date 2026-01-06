CodeBaseSections
CCIT3_Simple - indicateur pour MetaTrader 5

Indicateur basé sur le CCI, utilise le coefficient de Tilson.

L'indicateur utilise une limite sur le nombre de barres calculées (Max_bars_calc=100000).

L'Expert Advisor EA_CCIT3 est écrit sur la base de cet indicateur.



Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1022

