Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
CCIT3_Simple - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 13
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Indicateur basé sur le CCI, utilise le coefficient de Tilson.
L'indicateur utilise une limite sur le nombre de barres calculées (Max_bars_calc=100000).
L'Expert Advisor EA_CCIT3 est écrit sur la base de cet indicateur.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1022
Indicateur montrant la direction la plus proche possible du mouvement des prix.DeltaFusionLite
DeltaFusion Lite est la version simplifiée de l'indicateur DeltaFusionPro pour MT4. Il calcule et affiche le Delta Cumulatif et le Delta Net, donnant aux traders une vision claire de la pression d'achat et de vente au sein de chaque bougie. En analysant la distribution du volume entre l'offre et la demande, il aide à identifier les changements de sentiment du marché, les renversements potentiels et divers types de divergences entre le prix et le volume.
L'indicateur CandleTrend affiche les directions des mouvements de prix sur six périodes différentes.Strategy Checklist
Cet indicateur vous permet de définir une liste de contrôle pour vérifier et confirmer manuellement votre stratégie avant d'entrer dans une transaction.