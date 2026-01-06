Indicateur montrant la direction la plus proche possible du mouvement des prix.

DeltaFusion Lite est la version simplifiée de l'indicateur DeltaFusionPro pour MT4. Il calcule et affiche le Delta Cumulatif et le Delta Net, donnant aux traders une vision claire de la pression d'achat et de vente au sein de chaque bougie. En analysant la distribution du volume entre l'offre et la demande, il aide à identifier les changements de sentiment du marché, les renversements potentiels et divers types de divergences entre le prix et le volume.