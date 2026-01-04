Cet Expert Advisor déplace le stoploss d'une position ouverte le long de la frontière du canal construit avec l'indicateur ATR_Trailing. La modification du stop loss ne se produit qu'en cas de changement de barre, sur la base des données de la barre qui vient d'être fermée, et dans le cas où le stop loss sera finalement calé sur le prix actuel.

Dans cet Expert Advisor, nous avons ajouté la possibilité d'afficher l'indicateur utilisé dans l'Expert Advisor sur le graphique actuel directement à partir de l'Expert Advisor sans qu'il soit nécessaire de lancer manuellement cet indicateur sur le graphique. Cela s'avère très pratique, car l'indicateur sur le graphique apparaît automatiquement après l'installation de l'Expert Advisor sur le graphique et cet indicateur a toujours des paramètres d'entrée identiques aux paramètres d'entrée de l'Expert Advisor.

Juste au cas où, je vais donner ici tout le code qui vous permet d'implémenter une telle fonctionnalité :

#include <Charts\Chart.mqh> CChart cchart; int OnInit () { InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "ATR_Trailing" ,Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor); if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE ) Print ( "L'indicateur ATR_Trailing n'a pas été pris en compte. ); ResetLastError (); cchart.Attach( 0 ); if (!cchart.IndicatorAdd( 0 ,InpInd_Handle)) Print ( "Échec de l'ajout de l'indicateur ATR_Trailing au graphique" );

Paramètres d'entrée du Conseiller Expert :



input int Period_ATR= 14 ; input double Sell_Factor= 2.0 ; input double Buy_Factor= 2.0 ; input uint Deviation= 10 ;

Fig.1 Graphique de travail du Conseiller Expert Exp_ATR_Trailing