Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Exp_ATR_Trailing - expert pour MetaTrader 5
- Vues:
- 12
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Cet Expert Advisor déplace le stoploss d'une position ouverte le long de la frontière du canal construit avec l'indicateur ATR_Trailing. La modification du stop loss ne se produit qu'en cas de changement de barre, sur la base des données de la barre qui vient d'être fermée, et dans le cas où le stop loss sera finalement calé sur le prix actuel.
Dans cet Expert Advisor, nous avons ajouté la possibilité d'afficher l'indicateur utilisé dans l'Expert Advisor sur le graphique actuel directement à partir de l'Expert Advisor sans qu'il soit nécessaire de lancer manuellement cet indicateur sur le graphique. Cela s'avère très pratique, car l'indicateur sur le graphique apparaît automatiquement après l'installation de l'Expert Advisor sur le graphique et cet indicateur a toujours des paramètres d'entrée identiques aux paramètres d'entrée de l'Expert Advisor.
Juste au cas où, je vais donner ici tout le code qui vous permet d'implémenter une telle fonctionnalité :
//+------------------------------------------------------------------+ //| Inclusion de la classe CChart dans l'Expert Advisor | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Charts\Chart.mqh> //---- déclaration d'une variable globale de type CChart CChart cchart; //+------------------------------------------------------------------+ //| Fonction d'initialisation de l'expert| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //---- obtenir la poignée de l'indicateur ATR_Trailing InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"ATR_Trailing",Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor); if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE) Print("L'indicateur ATR_Trailing n'a pas été pris en compte.); //--- remettre le code d'erreur à zéro ResetLastError(); //--- demande à l'objet cchart de travailler avec le graphique actuel (ID=0) sur lequel le conseiller expert est en cours d'exécution cchart.Attach(0); //---- ajout de l'indicateur ATR_Trailing au graphique if(!cchart.IndicatorAdd(0,InpInd_Handle)) Print("Échec de l'ajout de l'indicateur ATR_Trailing au graphique");
Paramètres d'entrée du Conseiller Expert :
//+----------------------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'expert //+----------------------------------------------+ input int Period_ATR=14; //Période de l'ATR input double Sell_Factor=2.0; input double Buy_Factor=2.0; input uint Deviation=10; //slippage
Fig.1 Graphique de travail du Conseiller Expert Exp_ATR_Trailing
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1016
Dessinez un rectangle sur le graphique pour tracer des grilles personnalisées basées sur la valeur des points en entrée.Délai pour le nom court
Cette fonction me donne les noms abrégés des périodes Exemple : "M1" au lieu de "PERIOD_M1"
Variante classique de l'oscillateur stochastique, qui peut être localisée en fixant l'horizon temporel de l'indicateur à une valeur différente de l'horizon temporel du graphique et qui prend la forme d'un nuage.iMACD±ATR
Le MACD, compensé par la fourchette de négociation, est utilisé pour identifier les zones de surachat/survente et la tendance.