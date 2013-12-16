EA 交易沿着ATR_Trailing建立的通道边缘移动止损持有头寸。只有当柱线的改变是基于新关闭柱线的数据的时候，止损才被改变，以防止止损被最终固定到当前价格。

EA 提供了直接从EA显示所使用的指标到当前图表的可能性。没有必要再手动安装指标到图表上。这是相当方便，因为EA 安装在图表上之后，指标会自动显示在图表上。指标总是具有和EA 相同的输入参数。

下面的代码使用户能够实现这样的功能：

#include <Charts\Chart.mqh> CChart cchart; int OnInit () { InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "ATR_Trailing" ,Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor); if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE ) Print ( " Failed to get handle of ATR_Trailing indicator" ); ResetLastError (); cchart.Attach( 0 ); if (!cchart.IndicatorAdd( 0 ,InpInd_Handle)) Print ( " Failed to add ATR_Trailing indicator on the chart" );

Expert Advisor input parameters:



input int Period_ATR= 14 ; input double Sell_Factor= 2.0 ; input double Buy_Factor= 2.0 ; input uint Deviation= 10 ;

图像：



Exp_ATR_Trailing working chart