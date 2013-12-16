代码库部分
EA

Exp_ATR_Trailing - MetaTrader 5EA

EA 交易沿着ATR_Trailing建立的通道边缘移动止损持有头寸。只有当柱线的改变是基于新关闭柱线的数据的时候，止损才被改变，以防止止损被最终固定到当前价格。

EA 提供了直接从EA显示所使用的指标到当前图表的可能性。没有必要再手动安装指标到图表上。这是相当方便，因为EA 安装在图表上之后，指标会自动显示在图表上。指标总是具有和EA 相同的输入参数。

下面的代码使用户能够实现这样的功能：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 在EA中包含CChart类                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Charts\Chart.mqh>
//---- 声明一个CChart类型的全局变量
CChart cchart;
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA初始化函数                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---- 得到ATR_Trailing指标的句柄
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"ATR_Trailing",Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Failed to get handle of ATR_Trailing indicator");

//--- 错误代码复位为零
   ResetLastError();

//--- cchart对象连接到EA所加载到的当前图表（ID= 0
   cchart.Attach(0);

//---- 在图表上添加ATR_Trailing指标 
   if(!cchart.IndicatorAdd(0,InpInd_Handle)) Print(" Failed to add ATR_Trailing indicator on the chart");

 

Expert Advisor input parameters:

//+----------------------------------------------+
//| EA交易输入参数                                 |
//+----------------------------------------------+
input int Period_ATR=14;  //АТR 周期
input double Sell_Factor=2.0;
input double Buy_Factor=2.0;
input uint Deviation=10;  //滑点

图像：

Exp_ATR_Trailing working chart

Exp_ATR_Trailing working chart 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1016

