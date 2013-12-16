请观看如何免费下载自动交易
Exp_ATR_Trailing - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 2010
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
EA 交易沿着ATR_Trailing建立的通道边缘移动止损持有头寸。只有当柱线的改变是基于新关闭柱线的数据的时候，止损才被改变，以防止止损被最终固定到当前价格。
EA 提供了直接从EA显示所使用的指标到当前图表的可能性。没有必要再手动安装指标到图表上。这是相当方便，因为EA 安装在图表上之后，指标会自动显示在图表上。指标总是具有和EA 相同的输入参数。
下面的代码使用户能够实现这样的功能：
//+------------------------------------------------------------------+ //| 在EA中包含CChart类 | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Charts\Chart.mqh> //---- 声明一个CChart类型的全局变量 CChart cchart; //+------------------------------------------------------------------+ //| EA初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //---- 得到ATR_Trailing指标的句柄 InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"ATR_Trailing",Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor); if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Failed to get handle of ATR_Trailing indicator"); //--- 错误代码复位为零 ResetLastError(); //--- cchart对象连接到EA所加载到的当前图表（ID= 0 cchart.Attach(0); //---- 在图表上添加ATR_Trailing指标 if(!cchart.IndicatorAdd(0,InpInd_Handle)) Print(" Failed to add ATR_Trailing indicator on the chart");
Expert Advisor input parameters:
//+----------------------------------------------+ //| EA交易输入参数 | //+----------------------------------------------+ input int Period_ATR=14; //АТR 周期 input double Sell_Factor=2.0; input double Buy_Factor=2.0; input uint Deviation=10; //滑点
图像：
Exp_ATR_Trailing working chart
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1016
