Sistemi Esperti

Exp_ATR_Trailing - sistema esperto per MetaTrader 5

exp_atr_trailing.mq5 (18.14 KB) visualizza
\MQL5\Indicators\
atr_trailing.mq5 (6.03 KB) visualizza
Questo Expert Advisor sposta lo stop loss di una posizione aperta lungo il bordo del canale costruito con l'indicatore ATR_Trailing. La modifica dello stop loss avviene solo al cambio di barra, sulla base dei dati della barra appena chiusa e nel caso in cui lo stop loss venga eventualmente agganciato al prezzo corrente.

In questo Expert Advisor abbiamo aggiunto la possibilità di visualizzare l'indicatore utilizzato nell'Expert Advisor sul grafico corrente direttamente dall'Expert Advisor, senza la necessità di lanciare manualmente l'indicatore sul grafico. Ciò si rivela abbastanza comodo, poiché l'indicatore sul grafico appare automaticamente dopo che l'Expert Advisor è stato installato sul grafico e questo indicatore ha sempre parametri di input identici a quelli dell'Expert Advisor.

Per ogni evenienza, fornirò qui tutto il codice che consente di implementare questa funzione:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Inclusione della classe CChart nell'Expert Advisor |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Charts\Chart.mqh>
//---- dichiarazione della variabile globale di tipo CChart
CChart cchart;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione dell'esperto|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---- ottenere la maniglia dell'indicatore ATR_Trailing
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"ATR_Trailing",Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Impossibile ottenere l'indicatore ATR_Trailing".);

//--- azzeramento del codice di errore
   ResetLastError();

//--- istruire l'oggetto cchart a lavorare con il grafico corrente (ID=0) su cui è in esecuzione l'Expert Advisor
   cchart.Attach(0);

//---- aggiunta dell'indicatore ATR_Trailing al grafico 
   if(!cchart.IndicatorAdd(0,InpInd_Handle)) Print("Impossibile aggiungere l'indicatore ATR_Trailing al grafico".);

Parametri di input dell'Expert Advisor:

//+----------------------------------------------+
//||Parametri di ingresso dell'esperto |
//+----------------------------------------------+
input int Period_ATR=14;  //periodoATR
input double Sell_Factor=2.0;
input double Buy_Factor=2.0;
input uint Deviation=10;  //slippage

Fig.1 Grafico di funzionamento del Consulente esperto Exp_ATR_Trailing

Fig.1 Grafico di lavoro dell'Expert Advisor Exp_ATR_Trailing

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1016

