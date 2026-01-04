Unisciti alla nostra fan page
Exp_ATR_Trailing - sistema esperto per MetaTrader 5
Questo Expert Advisor sposta lo stop loss di una posizione aperta lungo il bordo del canale costruito con l'indicatore ATR_Trailing. La modifica dello stop loss avviene solo al cambio di barra, sulla base dei dati della barra appena chiusa e nel caso in cui lo stop loss venga eventualmente agganciato al prezzo corrente.
In questo Expert Advisor abbiamo aggiunto la possibilità di visualizzare l'indicatore utilizzato nell'Expert Advisor sul grafico corrente direttamente dall'Expert Advisor, senza la necessità di lanciare manualmente l'indicatore sul grafico. Ciò si rivela abbastanza comodo, poiché l'indicatore sul grafico appare automaticamente dopo che l'Expert Advisor è stato installato sul grafico e questo indicatore ha sempre parametri di input identici a quelli dell'Expert Advisor.
Per ogni evenienza, fornirò qui tutto il codice che consente di implementare questa funzione:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Inclusione della classe CChart nell'Expert Advisor | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Charts\Chart.mqh> //---- dichiarazione della variabile globale di tipo CChart CChart cchart; //+------------------------------------------------------------------+ //| Funzione di inizializzazione dell'esperto| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //---- ottenere la maniglia dell'indicatore ATR_Trailing InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"ATR_Trailing",Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor); if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Impossibile ottenere l'indicatore ATR_Trailing".); //--- azzeramento del codice di errore ResetLastError(); //--- istruire l'oggetto cchart a lavorare con il grafico corrente (ID=0) su cui è in esecuzione l'Expert Advisor cchart.Attach(0); //---- aggiunta dell'indicatore ATR_Trailing al grafico if(!cchart.IndicatorAdd(0,InpInd_Handle)) Print("Impossibile aggiungere l'indicatore ATR_Trailing al grafico".);
Parametri di input dell'Expert Advisor:
//+----------------------------------------------+ //||Parametri di ingresso dell'esperto | //+----------------------------------------------+ input int Period_ATR=14; //periodoATR input double Sell_Factor=2.0; input double Buy_Factor=2.0; input uint Deviation=10; //slippage
Fig.1 Grafico di lavoro dell'Expert Advisor Exp_ATR_Trailing
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1016
