Questo Expert Advisor sposta lo stop loss di una posizione aperta lungo il bordo del canale costruito con l'indicatore ATR_Trailing. La modifica dello stop loss avviene solo al cambio di barra, sulla base dei dati della barra appena chiusa e nel caso in cui lo stop loss venga eventualmente agganciato al prezzo corrente.

In questo Expert Advisor abbiamo aggiunto la possibilità di visualizzare l'indicatore utilizzato nell'Expert Advisor sul grafico corrente direttamente dall'Expert Advisor, senza la necessità di lanciare manualmente l'indicatore sul grafico. Ciò si rivela abbastanza comodo, poiché l'indicatore sul grafico appare automaticamente dopo che l'Expert Advisor è stato installato sul grafico e questo indicatore ha sempre parametri di input identici a quelli dell'Expert Advisor.

Per ogni evenienza, fornirò qui tutto il codice che consente di implementare questa funzione:

#include <Charts\Chart.mqh> CChart cchart; int OnInit () { InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "ATR_Trailing" ,Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor); if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE ) Print ( " Impossibile ottenere l'indicatore ATR_Trailing". ); ResetLastError (); cchart.Attach( 0 ); if (!cchart.IndicatorAdd( 0 ,InpInd_Handle)) Print ( "Impossibile aggiungere l'indicatore ATR_Trailing al grafico". );

Parametri di input dell'Expert Advisor:



input int Period_ATR= 14 ; input double Sell_Factor= 2.0 ; input double Buy_Factor= 2.0 ; input uint Deviation= 10 ;

Fig.1 Grafico di lavoro dell'Expert Advisor Exp_ATR_Trailing