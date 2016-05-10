und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_ATR_Trailing - Experte für den MetaTrader 5
Der Expert Advisor verschiebt den StopLoss offener Position entlang der Grenze des Kanals der mit ATR_Trailing erstellt wurde. StopLoss wird nur auf Grund der zuletzt geschlossenen Bar geändert, und nur wenn der StopLoss näher zum aktuellen Preis rückt.
Der Expert Advisor bietet sie Möglichkeit den Indikator selbst auf dem Chart anzuzeigen. Er muss nicht zusätzlich manuell auf dem Chart gestartet werden. Dies ist sehr praktisch, da der Indikator auf dem Chart automatisch angezeigt wird, nachdem den Expert Advisor StopLoss gestartet wurde. Die Eingabeparameter des Indikators sind gleich denen des Expert Advisors.
Unten ist der Code mit dem der Nutzer die Möglichkeiten verwenden kann:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Laden der CChart Klasse in einen Experten | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Charts\Chart.mqh> //---- Deklaration der globalen Variablen vom Typ CChart CChart cchart; //+------------------------------------------------------------------+ //| Initialisierungs-Funktion des Experten | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //---- Anforderung des Handles des ATR_Trailing Indikators InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"ATR_Trailing",Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor); if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Failed to get handle of ATR_Trailing indicator"); //--- Rücksetzen des Fehlers auf Null ResetLastError(); //--- Das Objekt cchart arbeitet auf dem Chart (ID=0), auf dem der Experte läuft cchart.Attach(0); //---- starten des ATR_Trailing Indikators auf dem Chart if(!cchart.IndicatorAdd(0,InpInd_Handle)) Print(" Der Indikator ATR_Trailing konnte nicht auf dem Chart gestartet werden");
Die Eingabeparameter des Expert Advisors:
//+----------------------------------------------+ //| Expert Advisors Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input int Period_ATR=14; //АТR Periodenlänge input double Sell_Factor=2.0; input double Buy_Factor=2.0; input uint Deviation=10; //Slippage
Exp_ATR_Trailing auf dem Chart
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1016
