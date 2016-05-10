Der Expert Advisor verschiebt den StopLoss offener Position entlang der Grenze des Kanals der mit ATR_Trailing erstellt wurde. StopLoss wird nur auf Grund der zuletzt geschlossenen Bar geändert, und nur wenn der StopLoss näher zum aktuellen Preis rückt.

Der Expert Advisor bietet sie Möglichkeit den Indikator selbst auf dem Chart anzuzeigen. Er muss nicht zusätzlich manuell auf dem Chart gestartet werden. Dies ist sehr praktisch, da der Indikator auf dem Chart automatisch angezeigt wird, nachdem den Expert Advisor StopLoss gestartet wurde. Die Eingabeparameter des Indikators sind gleich denen des Expert Advisors.

Unten ist der Code mit dem der Nutzer die Möglichkeiten verwenden kann:

#include <Charts\Chart.mqh> CChart cchart; int OnInit () { InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "ATR_Trailing" ,Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor); if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE ) Print ( " Failed to get handle of ATR_Trailing indicator" ); ResetLastError (); cchart.Attach( 0 ); if (!cchart.IndicatorAdd( 0 ,InpInd_Handle)) Print ( " Der Indikator ATR_Trailing konnte nicht auf dem Chart gestartet werden" );

Die Eingabeparameter des Expert Advisors:



input int Period_ATR= 14 ; input double Sell_Factor= 2.0 ; input double Buy_Factor= 2.0 ; input uint Deviation= 10 ;

Bild:



Exp_ATR_Trailing auf dem Chart