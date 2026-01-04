Fan sayfamıza katılın
Exp_ATR_Trailing - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
Bu Uzman Danışman, ATR_Trailing göstergesi ile oluşturulan kanalın sınırı boyunca açık bir pozisyonun stoploss'unu hareket ettirir. Zararı Durdur değişikliği, yalnızca yeni kapatılan çubuktaki verilere dayalı olarak çubuk değişikliğinde gerçekleşir ve durdurma kaybının sonunda mevcut fiyata sabitlenmesi durumunda.
Bu Uzman Danışmana, Uzman Danışman'da kullanılan göstergeyi, bu göstergeyi grafiğe manuel olarak atmaya gerek kalmadan doğrudan Uzman Danışman'dan mevcut grafikte görüntüleme yeteneği ekledik. Uzman Danışman grafiğe yüklendikten sonra grafikteki gösterge otomatik olarak grafikte göründüğünden ve bu gösterge her zaman Uzman Danışman giriş parametreleriyle aynı giriş parametrelerine sahip olduğundan, bu oldukça kullanışlı hale geliyor.
Her ihtimale karşı, böyle bir özelliği uygulamanıza olanak tanıyan tüm kodu burada vereceğim:
//+------------------------------------------------------------------+ //| CChart sınıfını Uzman Danışmana dahil etme | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Charts\Chart.mqh> //---- CChart türünde global değişken bildirimi CChart cchart; //+------------------------------------------------------------------+ //| Uzman başlatma işlevi| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //---- ATR_Trailing gösterge tutamacını al InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"ATR_Trailing",Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor); if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" ATR_Trailing gösterge tanıtıcısı alınamadı"); //--- hata kodunu sıfıra sıfırlayın ResetLastError(); //--- cchart nesnesine Uzman Danışmanın üzerinde çalıştığı mevcut (ID=0) grafikle çalışması talimatını verin cchart.Attach(0); //---- ATR_Trailing göstergesini grafiğe ekleme if(!cchart.IndicatorAdd(0,InpInd_Handle)) Print(" ATR_Trailing göstergesi grafiğe eklenemedi");
Uzman Danışmanın giriş parametreleri:
//+----------------------------------------------+ //|| Uzman giriş parametreleri | //+----------------------------------------------+ input int Period_ATR=14; //ATR dönemi input double Sell_Factor=2.0; input double Buy_Factor=2.0; input uint Deviation=10; //slippage
Şekil 1 Exp_ATR_Trailing Uzman Danışmanının çalışma tablosu
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1016
