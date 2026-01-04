Bu Uzman Danışman, ATR_Trailing göstergesi ile oluşturulan kanalın sınırı boyunca açık bir pozisyonun stoploss'unu hareket ettirir. Zararı Durdur değişikliği, yalnızca yeni kapatılan çubuktaki verilere dayalı olarak çubuk değişikliğinde gerçekleşir ve durdurma kaybının sonunda mevcut fiyata sabitlenmesi durumunda.

Bu Uzman Danışmana, Uzman Danışman'da kullanılan göstergeyi, bu göstergeyi grafiğe manuel olarak atmaya gerek kalmadan doğrudan Uzman Danışman'dan mevcut grafikte görüntüleme yeteneği ekledik. Uzman Danışman grafiğe yüklendikten sonra grafikteki gösterge otomatik olarak grafikte göründüğünden ve bu gösterge her zaman Uzman Danışman giriş parametreleriyle aynı giriş parametrelerine sahip olduğundan, bu oldukça kullanışlı hale geliyor.

Her ihtimale karşı, böyle bir özelliği uygulamanıza olanak tanıyan tüm kodu burada vereceğim:

#include <Charts\Chart.mqh> CChart cchart; int OnInit () { InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "ATR_Trailing" ,Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor); if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE ) Print ( " ATR_Trailing gösterge tanıtıcısı alınamadı" ); ResetLastError (); cchart.Attach( 0 ); if (!cchart.IndicatorAdd( 0 ,InpInd_Handle)) Print ( " ATR_Trailing göstergesi grafiğe eklenemedi" );

Uzman Danışmanın giriş parametreleri:



input int Period_ATR= 14 ; input double Sell_Factor= 2.0 ; input double Buy_Factor= 2.0 ; input uint Deviation= 10 ;

Şekil 1 Exp_ATR_Trailing Uzman Danışmanının çalışma tablosu