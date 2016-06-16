コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ATR_Trailing - MetaTrader 5のためのエキスパート

このエキスパートアドバイザーはATR_Trailingを使用して構築されたチャネルの境に沿ってポジションのストップロスを移動します。ストップロスはバーが新たに閉じられたバーのデータに基づいて変更された場合にのみ変更され、最終的に現在の価格に固定されます。

このエキスパートアドバイザーは、現在のチャート上でそれに使用される指標を直接表示する可能性を提供します。指標を手動でチャート上のインストールする必要はありません。エキスパートアドバイザーがチャート上にインストールされた後に指標が自動的にチャート上に表示されるため、これは非常に便利です。この指標の入力パラメータはエキスパートアドバイザーのものと同一です。

以下は、ユーザーがそのような機能を実装することを可能にするコードです。

//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパートにCChartクラスを含む                              |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Charts\Chart.mqh>
//---- グローバル変数をCChart型として宣言する
CChart cchart;
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化関数                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---- ATR_Trailing指標ハンドルの取得
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"ATR_Trailing",Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Failed to get handle of ATR_Trailing indicator");

//--- エラーコードをゼロにリセットする
   ResetLastError();

//--- cchartオブジェクトはエキスパートが取り付けられている現在のチャート（ID=0）で操作される
   cchart.Attach(0);

//---- ATR_Trailing指標をチャートに追加する  
   if(!cchart.IndicatorAdd(0,InpInd_Handle)) Print(" Failed to add ATR_Trailing indicator on the chart");

 

エキスパートアドバイザーの入力パラメータ

//+----------------------------------------------+
//| エキスパートアドバイザーの入力パラメータ              |
//+----------------------------------------------+
input int Period_ATR=14;  //АТR期間
input double Sell_Factor=2.0;
input double Buy_Factor=2.0;
input uint Deviation=10;  //スリッページ

画像：

Exp_ATR_Trailing操作チャート

Exp_ATR_Trailing操作チャート 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1016

i-AnyRange2 i-AnyRange2

2つの指定されない時間間隔の指標。

XMACD_HTF XMACD_HTF

チャートとは異なる指標時間枠の値を設定することによって配置できるMACDの標準版。また、トレーダーはヒストグラムとシグナルラインの平滑化アルゴリズムを変更することができます。

PositionInfo PositionInfo

チャートウィンドウ内でポジションに関する情報を表示するための単純な指標。

iMACD±ATR iMACD±ATR

取引レンジのためにシフトされたMACDはトレンドと買わ/売られ過ぎの領域を決定するために使用されています。