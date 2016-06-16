無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_ATR_Trailing - MetaTrader 5のためのエキスパート
このエキスパートアドバイザーはATR_Trailingを使用して構築されたチャネルの境に沿ってポジションのストップロスを移動します。ストップロスはバーが新たに閉じられたバーのデータに基づいて変更された場合にのみ変更され、最終的に現在の価格に固定されます。
このエキスパートアドバイザーは、現在のチャート上でそれに使用される指標を直接表示する可能性を提供します。指標を手動でチャート上のインストールする必要はありません。エキスパートアドバイザーがチャート上にインストールされた後に指標が自動的にチャート上に表示されるため、これは非常に便利です。この指標の入力パラメータはエキスパートアドバイザーのものと同一です。
以下は、ユーザーがそのような機能を実装することを可能にするコードです。
//+------------------------------------------------------------------+ //| エキスパートにCChartクラスを含む | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Charts\Chart.mqh> //---- グローバル変数をCChart型として宣言する CChart cchart; //+------------------------------------------------------------------+ //| エキスパート初期化関数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //---- ATR_Trailing指標ハンドルの取得 InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"ATR_Trailing",Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor); if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Failed to get handle of ATR_Trailing indicator"); //--- エラーコードをゼロにリセットする ResetLastError(); //--- cchartオブジェクトはエキスパートが取り付けられている現在のチャート（ID=0）で操作される cchart.Attach(0); //---- ATR_Trailing指標をチャートに追加する if(!cchart.IndicatorAdd(0,InpInd_Handle)) Print(" Failed to add ATR_Trailing indicator on the chart");
エキスパートアドバイザーの入力パラメータ
//+----------------------------------------------+ //| エキスパートアドバイザーの入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input int Period_ATR=14; //АТR期間 input double Sell_Factor=2.0; input double Buy_Factor=2.0; input uint Deviation=10; //スリッページ
画像：
Exp_ATR_Trailing操作チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1016
