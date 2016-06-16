このエキスパートアドバイザーはATR_Trailingを使用して構築されたチャネルの境に沿ってポジションのストップロスを移動します。ストップロスはバーが新たに閉じられたバーのデータに基づいて変更された場合にのみ変更され、最終的に現在の価格に固定されます。

このエキスパートアドバイザーは、現在のチャート上でそれに使用される指標を直接表示する可能性を提供します。指標を手動でチャート上のインストールする必要はありません。エキスパートアドバイザーがチャート上にインストールされた後に指標が自動的にチャート上に表示されるため、これは非常に便利です。この指標の入力パラメータはエキスパートアドバイザーのものと同一です。

以下は、ユーザーがそのような機能を実装することを可能にするコードです。

#include <Charts\Chart.mqh> CChart cchart; int OnInit () { InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "ATR_Trailing" ,Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor); if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE ) Print ( " Failed to get handle of ATR_Trailing indicator" ); ResetLastError (); cchart.Attach( 0 ); if (!cchart.IndicatorAdd( 0 ,InpInd_Handle)) Print ( " Failed to add ATR_Trailing indicator on the chart" );

エキスパートアドバイザーの入力パラメータ



input int Period_ATR= 14 ; input double Sell_Factor= 2.0 ; input double Buy_Factor= 2.0 ; input uint Deviation= 10 ;

画像：



Exp_ATR_Trailing操作チャート