



Keyfi zaman aralıklarının iki aralığının göstergesi.

Bu bir gün içi göstergesidir, yani işlem günleri içindeki işlem aralıklarının yayılımını gösterir. Çalışma prensibi aşağıdaki gibidir. Harici parametrelerden dört zaman noktası alınır ve çiftlerin her biri arasındaki minimum ve maksimum belirlenir. Bu ekstremumlar gösterge tarafından yatay çizgiler şeklinde gösterilecektir.



Bu gösterge, hem koparma hem de koparma taktiklerini test etmek için kullanıma uygundur.

Aşağıdaki parametreler göstergede ayarlanabilir:

input string Start1 = "03:00" ; input string End1 = "08:00" ; input string Start2 = "12:00" ; input string End2 = "17:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;

Şekil 1 Gösterge i-AnyRange2