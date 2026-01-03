Kod TabanıBölümler
Göstergeler

i-AnyRange2 - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin
Keyfi zaman aralıklarının iki aralığının göstergesi.

Bu bir gün içi göstergesidir, yani işlem günleri içindeki işlem aralıklarının yayılımını gösterir. Çalışma prensibi aşağıdaki gibidir. Harici parametrelerden dört zaman noktası alınır ve çiftlerin her biri arasındaki minimum ve maksimum belirlenir. Bu ekstremumlar gösterge tarafından yatay çizgiler şeklinde gösterilecektir.

Bu gösterge, hem koparma hem de koparma taktiklerini test etmek için kullanıma uygundur.

Aşağıdaki parametreler göstergede ayarlanabilir:

//+----------------------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+----------------------------------------------+
input string Start1   = "03:00";   // veri 1
input string End1     = "08:00";   // geri sayım sonu 1
input string Start2   = "12:00";   // veri 2
input string End2     = "17:00";   // geri sayım sonu 2
input uint   nDays = 2;          // Sayım gün sayısı (0-tüm)
input int    Shift=0; // çubuklarda gösterge yatay kayması 

Şekil 1 Gösterge i-AnyRange2

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1015

