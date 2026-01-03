Fan sayfamıza katılın
i-AnyRange2 - MetaTrader 5 için gösterge
Keyfi zaman aralıklarının iki aralığının göstergesi.
Bu bir gün içi göstergesidir, yani işlem günleri içindeki işlem aralıklarının yayılımını gösterir. Çalışma prensibi aşağıdaki gibidir. Harici parametrelerden dört zaman noktası alınır ve çiftlerin her biri arasındaki minimum ve maksimum belirlenir. Bu ekstremumlar gösterge tarafından yatay çizgiler şeklinde gösterilecektir.
Bu gösterge, hem koparma hem de koparma taktiklerini test etmek için kullanıma uygundur.
Aşağıdaki parametreler göstergede ayarlanabilir:
//+----------------------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+----------------------------------------------+ input string Start1 = "03:00"; // veri 1 input string End1 = "08:00"; // geri sayım sonu 1 input string Start2 = "12:00"; // veri 2 input string End2 = "17:00"; // geri sayım sonu 2 input uint nDays = 2; // Sayım gün sayısı (0-tüm) input int Shift=0; // çubuklarda gösterge yatay kayması
Şekil 1 Gösterge i-AnyRange2
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1015
