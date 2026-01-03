Unisciti alla nostra fan page
i-AnyRange2 - indicatore per MetaTrader 5
Indicatore di due intervalli di tempo arbitrari.
Si tratta di un indicatore intraday, ossia che mostra lo spread degli intervalli di trading all'interno dei giorni di trading. Il principio di funzionamento è il seguente. Vengono presi quattro punti temporali da parametri esterni e vengono determinati il minimo e il massimo tra ciascuna delle coppie. Questi estremi saranno mostrati dall'indicatore sotto forma di linee orizzontali.
Questo indicatore è comodo da usare per testare tattiche di breakout e breakaway.
Nell'indicatore è possibile impostare i seguenti parametri:
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input string Start1 = "03:00"; // dato 1 input string End1 = "08:00"; // fine del conto alla rovescia 1 input string Start2 = "12:00"; // dato 2 input string End2 = "17:00"; // fine del conto alla rovescia 2 input uint nDays = 2; // Numero di giorni di conteggio (0-tutti) input int Shift=0; // indicatore di spostamento orizzontale in barre
Fig.1 Indicatore i-AnyRange2
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1015
