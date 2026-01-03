



Indicatore di due intervalli di tempo arbitrari.

Si tratta di un indicatore intraday, ossia che mostra lo spread degli intervalli di trading all'interno dei giorni di trading. Il principio di funzionamento è il seguente. Vengono presi quattro punti temporali da parametri esterni e vengono determinati il minimo e il massimo tra ciascuna delle coppie. Questi estremi saranno mostrati dall'indicatore sotto forma di linee orizzontali.



Questo indicatore è comodo da usare per testare tattiche di breakout e breakaway.

Nell'indicatore è possibile impostare i seguenti parametri:

input string Start1 = "03:00" ; input string End1 = "08:00" ; input string Start2 = "12:00" ; input string End2 = "17:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;

Fig.1 Indicatore i-AnyRange2