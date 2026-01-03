



Indicateur de deux fourchettes d'intervalles de temps arbitraires.

Il s'agit d'un indicateur intrajournalier, c'est-à-dire qu'il montre l'écart entre les fourchettes de négociation au cours d'une même journée de négociation. Le principe de fonctionnement est le suivant. Quatre points temporels sont pris à partir de paramètres externes et le minimum et le maximum entre chaque paire sont déterminés. Ces extrema seront affichés par l'indicateur sous forme de lignes horizontales.



Cet indicateur est pratique à utiliser pour tester les tactiques de breakout et de breakaway.

Les paramètres suivants peuvent être définis dans l'indicateur :

input string Start1 = "03:00" ; input string End1 = "08:00" ; input string Start2 = "12:00" ; input string End2 = "17:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;

Fig.1 Indicateur i-AnyRange2