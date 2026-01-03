Rejoignez notre page de fans
Indicateur de deux fourchettes d'intervalles de temps arbitraires.
Il s'agit d'un indicateur intrajournalier, c'est-à-dire qu'il montre l'écart entre les fourchettes de négociation au cours d'une même journée de négociation. Le principe de fonctionnement est le suivant. Quatre points temporels sont pris à partir de paramètres externes et le minimum et le maximum entre chaque paire sont déterminés. Ces extrema seront affichés par l'indicateur sous forme de lignes horizontales.
Cet indicateur est pratique à utiliser pour tester les tactiques de breakout et de breakaway.
Les paramètres suivants peuvent être définis dans l'indicateur :
//+----------------------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+----------------------------------------------+ input string Start1 = "03:00"; // point de référence 1 input string End1 = "08:00"; // fin du compte à rebours 1 input string Start2 = "12:00"; // point de référence 2 input string End2 = "17:00"; // fin du compte à rebours 2 input uint nDays = 2; // Nombre de jours de comptage (0-tout) input int Shift=0; // décalage horizontal de l'indicateur dans les barres
Fig.1 Indicateur i-AnyRange2
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1015
