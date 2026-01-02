Rejoignez notre page de fans
CouleurStochastique - indicateur pour MetaTrader 5
Indicateur technique classique Stochastique, réalisé sous forme d'histogramme coloré. L'histogramme coloré est réalisé par rapport au niveau 50. Au-dessus du niveau 50, les barres de l'histogramme sont colorées en vert, les barres descendantes sont colorées en bleu. En dessous du niveau 50, les barres descendantes sont colorées en rouge, les barres montantes sont colorées en rose. Tant que l'histogramme est au-dessus de la ligne de signal, la couleur de la ligne de signal est verte et c'est un indicateur d'un marché en croissance, si l'histogramme est en dessous de la ligne de signal - le marché est en baisse et la ligne de signal est rouge.
Fig.1 Indicateur ColorStochastic
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1010
