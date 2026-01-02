Une version classique de l'indicateur MACD, qui peut être placée en fixant la période de l'indicateur à une valeur différente de celle du graphique, et dans laquelle vous pouvez modifier les algorithmes de calcul de la moyenne de l'histogramme lui-même et de la ligne de signal.

Le script est utile pour inspecter la structure des modèles ONNX, en fournissant des informations sur les entrées et les sorties, leurs noms et leurs propriétés. Il est particulièrement utile pour déboguer et comprendre les caractéristiques des modèles ONNX utilisés dans les applications d'apprentissage automatique.