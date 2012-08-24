Ставь лайки и следи за новостями
ColorStochastic - индикатор для MetaTrader 5
Классический технический индикатор Stochastic, выполненный в виде цветной гистограммы. Цветная гистограмма выполнена относительно уровня 50. Выше уровня 50 бары гистограммы раскрашиваются в зелёный цвет, падающие в синий. Ниже уровня 50 падающие бары раскрашены в красный цвет, растущие в розовый. Пока гистограмма выше сигнальной линии цвет сигнальной линии - зелёный и это является индикатором растущего рынка, если гистограмма ниже сигнальной линии - на рынке падение и сигнальная линия красная.
Рис.1 Индикатор ColorStochastic
