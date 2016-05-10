CodeBaseKategorien
ColorStochastic - Indikator für den MetaTrader 5

Standard Stochastik als farbiges Histogramm relativ zum Level 50. Steigende Balken über 50 sind grün, sinkende hingegen blau. Fallende Balken unter 50 sind rot, steigende magenta. Wenn das Histogramm über der Signallinie liegt, ist letztere grün, als Zeichen eines steigenden Marktes. Wenn das Histogramm unter der Signallinie liegt, ist letztere rot, als Zeichen eines fallenden Marktes.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1010

