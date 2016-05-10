und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorStochastic - Indikator für den MetaTrader 5
1029
Standard Stochastik als farbiges Histogramm relativ zum Level 50. Steigende Balken über 50 sind grün, sinkende hingegen blau. Fallende Balken unter 50 sind rot, steigende magenta. Wenn das Histogramm über der Signallinie liegt, ist letztere grün, als Zeichen eines steigenden Marktes. Wenn das Histogramm unter der Signallinie liegt, ist letztere rot, als Zeichen eines fallenden Marktes.
