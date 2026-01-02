거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
클래식 기술 지표 스토캐스틱은 컬러 히스토그램 형태로 만들어졌습니다. 컬러 히스토그램은 레벨 50을 기준으로 만들어집니다. 히스토그램의 레벨 50 위 막대는 녹색, 아래 막대는 파란색으로 표시됩니다. 레벨 50 이하에서는 하락하는 막대는 빨간색, 상승하는 막대는 분홍색으로 표시됩니다. 히스토그램이 신호선 위에 있으면 신호선의 색은 녹색이며 시장이 성장하고 있음을 나타내는 지표이고, 히스토그램이 신호선 아래에 있으면 시장이 하락하고 있으며 신호선은 빨간색입니다.
그림 1 컬러 스토캐스틱 인디케이터
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1010
XMACD_HTF
지표 주기를 차트 주기와 다른 값으로 고정하여 배치할 수 있고 히스토그램 자체와 신호선의 평균화 알고리즘을 변경할 수 있는 고전적인 버전의 MACD 지표입니다.Input and output of onnx model
이 스크립트는 입력 및 출력, 이름, 속성에 대한 인사이트를 제공하여 ONNX 모델의 구조를 검사하는 데 유용합니다. 특히 머신 러닝 애플리케이션에 사용되는 ONNX 모델의 특성을 디버깅하고 이해하는 데 유용합니다.
InfoMarket
이 스크립트는 정보 제공으로 분류할 수 있습니다. 단순히 차트에 현재 거래 쌍에 대한 정보를 표시합니다.Price Density - Market Noise Index
시장 노이즈를 정확하게 측정하는 정교한 도구