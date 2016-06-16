ColorStochastic 

これは、チャートウィンドウ内の現在の取引ペアのデータを表示する有益なスクリプトです。

時系列での作業のための関数ライブラリ（ iTime、 iOpen、 iHigh、 iLow、iClose、iHighest、iLowest、iBarshift）。すべての関数で短い呼び出しのバージョンが（現在のチャートの銘柄と期間で）利用できます。