コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorStochastic - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1131
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動


ColorStochastic

ColorStochastic 

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1010

InfoMarket InfoMarket

これは、チャートウィンドウ内の現在の取引ペアのデータを表示する有益なスクリプトです。

時系列 - 時系列での作業のための関数ライブラリ 時系列 - 時系列での作業のための関数ライブラリ

時系列での作業のための関数ライブラリ（ iTime、 iOpen、 iHigh、 iLow、iClose、iHighest、iLowest、iBarshift）。すべての関数で短い呼び出しのバージョンが（現在のチャートの銘柄と期間で）利用できます。

XMACD_HTF XMACD_HTF

チャートとは異なる指標時間枠の値を設定することによって配置できるMACDの標準版。また、トレーダーはヒストグラムとシグナルラインの平滑化アルゴリズムを変更することができます。

i-AnyRange2 i-AnyRange2

2つの指定されない時間間隔の指標。