CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

ColoreStocastico - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
2
Valutazioni:
(17)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance


Classico indicatore tecnico Stocastico, realizzato sotto forma di istogramma colorato. L'istogramma colorato è realizzato in relazione al livello 50. Al di sopra del livello 50 le barre dell'istogramma sono colorate di verde, quelle in discesa di blu. Al di sotto del livello 50, le barre discendenti sono colorate di rosso, quelle ascendenti di rosa. Finché l'istogramma si trova al di sopra della linea del segnale, il colore della linea del segnale è verde ed è un indicatore di un mercato in crescita, mentre se l'istogramma è al di sotto della linea del segnale - il mercato è in calo e la linea del segnale è rossa.

Fig.1 Indicatore colore-stocastico

Fig.1 Indicatore stocastico a colori

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1010

XMACD_HTF XMACD_HTF

Una versione classica dell'indicatore MACD, che può essere posizionata fissando il timeframe dell'indicatore a un valore diverso dal timeframe del grafico e in cui è possibile modificare gli algoritmi di mediazione dell'istogramma stesso e della linea del segnale.

Input and output of onnx model Input and output of onnx model

Lo script è utile per ispezionare la struttura dei modelli ONNX, fornendo informazioni sull'input e sull'output, sui loro nomi e sulle loro proprietà. È particolarmente utile per il debug e la comprensione delle caratteristiche dei modelli ONNX utilizzati nelle applicazioni di apprendimento automatico.

InfoMarket InfoMarket

Questo script può essere classificato come informativo. Si limita a visualizzare sul grafico le informazioni sulla coppia di trading corrente.

Price Density - Market Noise Index Price Density - Market Noise Index

Uno strumento sofisticato che misura con precisione il rumore del mercato