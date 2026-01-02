Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
ColoreStocastico - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 2
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Classico indicatore tecnico Stocastico, realizzato sotto forma di istogramma colorato. L'istogramma colorato è realizzato in relazione al livello 50. Al di sopra del livello 50 le barre dell'istogramma sono colorate di verde, quelle in discesa di blu. Al di sotto del livello 50, le barre discendenti sono colorate di rosso, quelle ascendenti di rosa. Finché l'istogramma si trova al di sopra della linea del segnale, il colore della linea del segnale è verde ed è un indicatore di un mercato in crescita, mentre se l'istogramma è al di sotto della linea del segnale - il mercato è in calo e la linea del segnale è rossa.
Fig.1 Indicatore stocastico a colori
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1010
Una versione classica dell'indicatore MACD, che può essere posizionata fissando il timeframe dell'indicatore a un valore diverso dal timeframe del grafico e in cui è possibile modificare gli algoritmi di mediazione dell'istogramma stesso e della linea del segnale.Input and output of onnx model
Lo script è utile per ispezionare la struttura dei modelli ONNX, fornendo informazioni sull'input e sull'output, sui loro nomi e sulle loro proprietà. È particolarmente utile per il debug e la comprensione delle caratteristiche dei modelli ONNX utilizzati nelle applicazioni di apprendimento automatico.
Questo script può essere classificato come informativo. Si limita a visualizzare sul grafico le informazioni sulla coppia di trading corrente.Price Density - Market Noise Index
Uno strumento sofisticato che misura con precisione il rumore del mercato