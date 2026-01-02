



Classico indicatore tecnico Stocastico, realizzato sotto forma di istogramma colorato. L'istogramma colorato è realizzato in relazione al livello 50. Al di sopra del livello 50 le barre dell'istogramma sono colorate di verde, quelle in discesa di blu. Al di sotto del livello 50, le barre discendenti sono colorate di rosso, quelle ascendenti di rosa. Finché l'istogramma si trova al di sopra della linea del segnale, il colore della linea del segnale è verde ed è un indicatore di un mercato in crescita, mentre se l'istogramma è al di sotto della linea del segnale - il mercato è in calo e la linea del segnale è rossa.

Fig.1 Indicatore stocastico a colori