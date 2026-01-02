Fan sayfamıza katılın
Klasik teknik gösterge Stokastik, renkli bir histogram şeklinde yapılmıştır. Renkli histogram 50 seviyesine göre yapılır. Histogramın 50 seviyesinin üzerindeki çubukları yeşil, düşen çubukları mavi renktedir. 50 seviyesinin altında, düşen çubuklar kırmızı, yükselen çubuklar pembe renklidir. Histogram sinyal çizgisinin üzerinde olduğu sürece, sinyal çizgisinin rengi yeşildir ve büyüyen bir piyasanın göstergesidir, histogram sinyal çizgisinin altındaysa - piyasa düşüyor ve sinyal çizgisi kırmızıdır.
Şekil 1 ColorStochastic göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1010
