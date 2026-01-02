MACD göstergesinin, gösterge zaman dilimini grafik zaman diliminden farklı bir değere sabitleyerek yerleştirilebilen ve histogramın kendisinin ve sinyal hattının ortalama algoritmalarını değiştirebileceğiniz klasik bir versiyonu.

Kod, ONNX modellerinin yapısını incelemek, girdi ve çıktı, adları ve özellikleri hakkında bilgi sağlamak için kullanışlıdır. Makine öğrenimi uygulamalarında kullanılan ONNX modellerinin özelliklerinin anlaşılması ve hata ayıklanması için özellikle yararlıdır.