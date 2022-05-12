Múltiples indicadores en un gráfico (Parte 06): Convirtamos el MetaTrader 5 en un sistema RAD (II)

1.0 - Introducción

En el artículo anterior mostré cómo crear un Chart Trade utilizando los objetos de MetaTrader 5, por medio de la conversión de la plataforma en un sistema RAD. El sistema funciona muy bien, y creo que muchos han pensado en crear una librería para tener cada vez más funcionalidades en el sistema propuesto, y así lograr desarrollar un EA que sea más intuitivo a la vez que tenga una interfaz más agradable y sencilla de utilizar.

La idea es tan buena, que me ha motivado a mostrar el paso a paso de cómo proceder para añadir funcionalidades, aquí implementaré dos funcionalidades nuevas y básicas, y esto nos servirá de base para que implementemos otras según lo necesitemos y queramos, la única limitación es nuestra creatividad puesto que podemos utilizar los elementos de las más diversas maneras.

2.0 - Planificación

Nuestro IDE cambiará como se muestra en las siguientes imágenes:

Hicimos algunos cambios menores en el diseño en sí, como se puede apreciar, pero también agregué dos nuevas regiones: una recibirá el nombre del activo y la otra, el valor acumulado del día. Veremos que son cosas de las que podemos prescindir y que no influirán en nuestras decisiones, pero puede ser interesante para uno u otro usuario a la vez que mostraré la forma más sencilla y correcta de añadir funcionalidad a nuestro IDE. Entonces, cuando abrimos la lista de objetos en la nueva interfaz, vemos la imagen a continuación:





Los dos objetos marcados no tienen eventos vinculados a ellos, lo que significa que no son funcionales por el IDE, todos los demás objetos ya están correctamente vinculados a eventos específicos y MetaTrader 5 puede hacer que los eventos se ejecuten correctamente cuando ocurran en el EA. Es decir, podemos modificar la interfaz del IDE a nuestro gusto, pero si la funcionalidad aún no está implementada, MetaTrader 5 no hará nada más que mostrar el objeto en el gráfico. Ahora bien, queremos que el objeto EDIT 00 reciba el nombre del activo con el que estamos operando, y este nombre debe aparecer en el centro del objeto, el objeto EDIT 01 recibirá el valor acumulado durante un periodo determinado, en este caso utilizaremos el periodo diario, es decir, sabremos si estamos teniendo ganancias o pérdidas en el día, si el valor es negativo estará de un color y si es positivo, de otro.

Ambos valores, obviamente, no pueden ser cambiados por el usuario, por lo que podemos dejar sus propiedades como de solo lectura, como se muestra en la imagen a continuación.





No obstante, hay que tener en cuenta que no podemos indicar cómo se va a presentar la información, es decir, no podemos justificar el texto para que se muestre en el centro del objeto, salvo que queramos hacerlo, ello se conseguirá mediante código, ya que existe una propiedad que nos permite justificar el texto, para más detalle consulten Propiedades de los objetos y fíjense en la tabla sobre ENUM_ALIGN_MODE, allí se indica en qué objetos podemos utilizar un texto justificado.

Así que sea cual sea el cambio que vayamos a crear, primero planifiquemos cómo va a ser la nueva funcionalidad, luego cómo debe presentarse y cómo el usuario va y puede interactuar con ella, de esta forma seleccionaremos el objeto correcto y lo configuraremos lo máximo posible, utilizando la propia interfaz de MetaTrader 5, de forma que al final tendremos un IDE ya planificado, sólo nos quedará ajustar las cosas después a través del código MQL5, con lo que el IDE al final será 100% funcional. Así que vamos a empezar a hacer las modificaciones. Así que vamos a empezar a hacer los cambios.





3.0 Modificaciones