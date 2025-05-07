SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH

Wolfgang Zaunschirm
0 reviews
Reliability
39 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 66%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 185
Profit Trades:
1 687 (77.20%)
Loss Trades:
498 (22.79%)
Best trade:
562.73 EUR
Worst trade:
-452.05 EUR
Gross Profit:
12 997.75 EUR (22 860 096 pips)
Gross Loss:
-7 659.94 EUR (16 913 951 pips)
Maximum consecutive wins:
44 (231.58 EUR)
Maximal consecutive profit:
857.07 EUR (9)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading activity:
98.96%
Max deposit load:
2.99%
Latest trade:
18 minutes ago
Trades per week:
218
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
3.56
Long Trades:
1 118 (51.17%)
Short Trades:
1 067 (48.83%)
Profit Factor:
1.70
Expected Payoff:
2.44 EUR
Average Profit:
7.70 EUR
Average Loss:
-15.38 EUR
Maximum consecutive losses:
20 (-223.97 EUR)
Maximal consecutive loss:
-649.19 EUR (4)
Monthly growth:
5.22%
Annual Forecast:
63.38%
Algo trading:
93%
Drawdown by balance:
Absolute:
32.64 EUR
Maximal:
1 499.66 EUR (16.47%)
Relative drawdown:
By Balance:
6.69% (1 499.66 EUR)
By Equity:
19.95% (4 743.83 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSD+ 542
NZDCAD+ 295
AUDNZD+ 285
XAUUSD+ 285
AUDCAD+ 272
EURUSD+ 145
BTCUSD 105
NZDUSD+ 49
NAS100 49
GBPCHF+ 34
USDCAD+ 31
SP500 28
EURCHF+ 27
USDCHF+ 6
USDJPY+ 6
UKOUSD 5
EURNZD+ 5
AUDUSD+ 5
DJ30 4
GBPJPY+ 3
CHFJPY+ 2
EURJPY+ 1
GBPAUD+ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD+ 1.2K
NZDCAD+ 724
AUDNZD+ 470
XAUUSD+ 2.1K
AUDCAD+ 315
EURUSD+ 451
BTCUSD 260
NZDUSD+ 93
NAS100 -57
GBPCHF+ -26
USDCAD+ 61
SP500 0
EURCHF+ 22
USDCHF+ 10
USDJPY+ 112
UKOUSD 216
EURNZD+ 8
AUDUSD+ 9
DJ30 64
GBPJPY+ 42
CHFJPY+ 17
EURJPY+ 23
GBPAUD+ 38
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD+ 46K
NZDCAD+ 20K
AUDNZD+ 2K
XAUUSD+ 39K
AUDCAD+ -11K
EURUSD+ 3.8K
BTCUSD 6.6M
NZDUSD+ 2.3K
NAS100 -55K
GBPCHF+ -1.5K
USDCAD+ 4.9K
SP500 7.1K
EURCHF+ 2K
USDCHF+ -369
USDJPY+ 15K
UKOUSD 21K
EURNZD+ 1.7K
AUDUSD+ 578
DJ30 69K
GBPJPY+ 6K
CHFJPY+ 1.5K
EURJPY+ 1.8K
GBPAUD+ 362
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +562.73 EUR
Worst trade: -452 EUR
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +231.58 EUR
Maximal consecutive loss: -223.97 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageInternational-Live 4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Geschätzte Kunden!

TirolRisk PAMM 1 ist so wie das gesamte Forex Trading ein Investment mit erhöhtem Risiko.

Was ist neu? Was ist der Unterschied zu dem alt bewährten Signal Ilses Clever Waka?

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

✅ Mehr Strategien, mehr Trades!

✅ Mehr Sicherheit, geringeres Risiko!

✅ Roboterhandel mit kleinstem Risiko plus manueller Handel mit langen TPs!


🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Um TirolRisk PAMM 1 Signal in bester Qualität zu kopieren, empfehle ich ein Vantage RAW Konto mit Hebel 1:500. 

Um direkt in das PAMM Konto, ohne jegliche Fixkosten und ohne Serverkosten einzusteigen, kontaktieren Sie mich bitte. Es fällt dann eine Performance Fee von 25% an.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 


✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅



2025.06.05 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 19:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH
49 USD per month
66%
0
0
USD
27K
EUR
39
93%
2 185
77%
99%
1.69
2.44
EUR
20%
1:500
Copy

