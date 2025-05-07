信号部分
信号 / MetaTrader 4 / TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH

Wolfgang Zaunschirm
0条评论
可靠性
40
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2025 66%
VantageInternational-Live 4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 225
盈利交易:
1 718 (77.21%)
亏损交易:
507 (22.79%)
最好交易:
562.73 EUR
最差交易:
-452.05 EUR
毛利:
13 116.25 EUR (23 243 627 pips)
毛利亏损:
-7 716.54 EUR (17 002 121 pips)
最大连续赢利:
44 (231.58 EUR)
最大连续盈利:
857.07 EUR (9)
夏普比率:
0.09
交易活动:
98.96%
最大入金加载:
2.99%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
233
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.60
长期交易:
1 139 (51.19%)
短期交易:
1 086 (48.81%)
利润因子:
1.70
预期回报:
2.43 EUR
平均利润:
7.63 EUR
平均损失:
-15.22 EUR
最大连续失误:
20 (-223.97 EUR)
最大连续亏损:
-649.19 EUR (4)
每月增长:
5.35%
年度预测:
64.91%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
32.64 EUR
最大值:
1 499.66 EUR (16.47%)
相对跌幅:
结余:
6.69% (1 499.66 EUR)
净值:
19.95% (4 743.83 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD+ 544
NZDCAD+ 297
XAUUSD+ 292
AUDNZD+ 285
AUDCAD+ 272
EURUSD+ 145
BTCUSD 125
NZDUSD+ 49
NAS100 49
GBPCHF+ 35
USDCAD+ 32
EURCHF+ 32
SP500 29
USDCHF+ 6
USDJPY+ 6
UKOUSD 5
EURNZD+ 5
AUDUSD+ 5
DJ30 4
GBPJPY+ 3
CHFJPY+ 2
EURJPY+ 1
GBPAUD+ 1
EURCAD+ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD+ 1.2K
NZDCAD+ 733
XAUUSD+ 2.1K
AUDNZD+ 470
AUDCAD+ 315
EURUSD+ 451
BTCUSD 288
NZDUSD+ 93
NAS100 -57
GBPCHF+ -23
USDCAD+ 64
EURCHF+ 25
SP500 1
USDCHF+ 10
USDJPY+ 112
UKOUSD 216
EURNZD+ 8
AUDUSD+ 9
DJ30 64
GBPJPY+ 42
CHFJPY+ 17
EURJPY+ 23
GBPAUD+ 38
EURCAD+ 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD+ 45K
NZDCAD+ 20K
XAUUSD+ 42K
AUDNZD+ 2K
AUDCAD+ -11K
EURUSD+ 3.8K
BTCUSD 6.8M
NZDUSD+ 2.3K
NAS100 -55K
GBPCHF+ -1.4K
USDCAD+ 5K
EURCHF+ 2.3K
SP500 7.3K
USDCHF+ -369
USDJPY+ 15K
UKOUSD 21K
EURNZD+ 1.7K
AUDUSD+ 578
DJ30 69K
GBPJPY+ 6K
CHFJPY+ 1.5K
EURJPY+ 1.8K
GBPAUD+ 362
EURCAD+ 100
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +562.73 EUR
最差交易: -452 EUR
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +231.58 EUR
最大连续亏损: -223.97 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Geschätzte Kunden!

TirolRisk PAMM 1 ist so wie das gesamte Forex Trading ein Investment mit erhöhtem Risiko.

Was ist neu? Was ist der Unterschied zu dem alt bewährten Signal Ilses Clever Waka?

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

✅ Mehr Strategien, mehr Trades!

✅ Mehr Sicherheit, geringeres Risiko!

✅ Roboterhandel mit kleinstem Risiko plus manueller Handel mit langen TPs!


🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Um TirolRisk PAMM 1 Signal in bester Qualität zu kopieren, empfehle ich ein Vantage RAW Konto mit Hebel 1:500. 

Um direkt in das PAMM Konto, ohne jegliche Fixkosten und ohne Serverkosten einzusteigen, kontaktieren Sie mich bitte. Es fällt dann eine Performance Fee von 25% an.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 


✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅



没有评论
2025.06.05 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 19:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH
每月49 USD
66%
0
0
USD
27K
EUR
40
93%
2 225
77%
99%
1.69
2.43
EUR
20%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载