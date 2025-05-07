СигналыРазделы
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH

Wolfgang Zaunschirm
0 отзывов
Надежность
40 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 66%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 213
Прибыльных трейдов:
1 710 (77.27%)
Убыточных трейдов:
503 (22.73%)
Лучший трейд:
562.73 EUR
Худший трейд:
-452.05 EUR
Общая прибыль:
13 063.31 EUR (23 107 201 pips)
Общий убыток:
-7 676.14 EUR (16 974 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (231.58 EUR)
Макс. прибыль в серии:
857.07 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
98.96%
Макс. загрузка депозита:
2.99%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
245
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.59
Длинных трейдов:
1 133 (51.20%)
Коротких трейдов:
1 080 (48.80%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
2.43 EUR
Средняя прибыль:
7.64 EUR
Средний убыток:
-15.26 EUR
Макс. серия проигрышей:
20 (-223.97 EUR)
Макс. убыток в серии:
-649.19 EUR (4)
Прирост в месяц:
5.30%
Годовой прогноз:
64.52%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.64 EUR
Максимальная:
1 499.66 EUR (16.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.69% (1 499.66 EUR)
По эквити:
19.95% (4 743.83 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD+ 542
NZDCAD+ 297
XAUUSD+ 292
AUDNZD+ 285
AUDCAD+ 272
EURUSD+ 145
BTCUSD 116
NZDUSD+ 49
NAS100 49
GBPCHF+ 34
USDCAD+ 32
EURCHF+ 32
SP500 29
USDCHF+ 6
USDJPY+ 6
UKOUSD 5
EURNZD+ 5
AUDUSD+ 5
DJ30 4
GBPJPY+ 3
CHFJPY+ 2
EURJPY+ 1
GBPAUD+ 1
EURCAD+ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD+ 1.2K
NZDCAD+ 733
XAUUSD+ 2.1K
AUDNZD+ 470
AUDCAD+ 315
EURUSD+ 451
BTCUSD 278
NZDUSD+ 93
NAS100 -57
GBPCHF+ -26
USDCAD+ 64
EURCHF+ 25
SP500 1
USDCHF+ 10
USDJPY+ 112
UKOUSD 216
EURNZD+ 8
AUDUSD+ 9
DJ30 64
GBPJPY+ 42
CHFJPY+ 17
EURJPY+ 23
GBPAUD+ 38
EURCAD+ 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD+ 46K
NZDCAD+ 20K
XAUUSD+ 42K
AUDNZD+ 2K
AUDCAD+ -11K
EURUSD+ 3.8K
BTCUSD 6.7M
NZDUSD+ 2.3K
NAS100 -55K
GBPCHF+ -1.5K
USDCAD+ 5K
EURCHF+ 2.3K
SP500 7.3K
USDCHF+ -369
USDJPY+ 15K
UKOUSD 21K
EURNZD+ 1.7K
AUDUSD+ 578
DJ30 69K
GBPJPY+ 6K
CHFJPY+ 1.5K
EURJPY+ 1.8K
GBPAUD+ 362
EURCAD+ 100
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +562.73 EUR
Худший трейд: -452 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +231.58 EUR
Макс. убыток в серии: -223.97 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Geschätzte Kunden!

TirolRisk PAMM 1 ist so wie das gesamte Forex Trading ein Investment mit erhöhtem Risiko.

Was ist neu? Was ist der Unterschied zu dem alt bewährten Signal Ilses Clever Waka?

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

✅ Mehr Strategien, mehr Trades!

✅ Mehr Sicherheit, geringeres Risiko!

✅ Roboterhandel mit kleinstem Risiko plus manueller Handel mit langen TPs!


🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Um TirolRisk PAMM 1 Signal in bester Qualität zu kopieren, empfehle ich ein Vantage RAW Konto mit Hebel 1:500. 

Um direkt in das PAMM Konto, ohne jegliche Fixkosten und ohne Serverkosten einzusteigen, kontaktieren Sie mich bitte. Es fällt dann eine Performance Fee von 25% an.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 


✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅



Нет отзывов
2025.06.05 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 19:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH
49 USD в месяц
66%
0
0
USD
27K
EUR
40
93%
2 213
77%
99%
1.70
2.43
EUR
20%
1:500
