Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH

Wolfgang Zaunschirm
0 comentários
Confiabilidade
40 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 67%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 258
Negociações com lucro:
1 745 (77.28%)
Negociações com perda:
513 (22.72%)
Melhor negociação:
562.73 EUR
Pior negociação:
-452.05 EUR
Lucro bruto:
13 219.43 EUR (23 752 637 pips)
Perda bruta:
-7 758.11 EUR (17 326 050 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (231.58 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
857.07 EUR (9)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
98.96%
Depósito máximo carregado:
2.99%
Último negócio:
55 minutos atrás
Negociações por semana:
255
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
3.64
Negociações longas:
1 157 (51.24%)
Negociações curtas:
1 101 (48.76%)
Fator de lucro:
1.70
Valor esperado:
2.42 EUR
Lucro médio:
7.58 EUR
Perda média:
-15.12 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-223.97 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-649.19 EUR (4)
Crescimento mensal:
5.26%
Previsão anual:
63.83%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
32.64 EUR
Máximo:
1 499.66 EUR (16.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.69% (1 499.66 EUR)
Pelo Capital Líquido:
19.95% (4 743.83 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD+ 544
XAUUSD+ 298
NZDCAD+ 297
AUDNZD+ 285
AUDCAD+ 273
EURUSD+ 148
BTCUSD 145
NAS100 50
NZDUSD+ 49
GBPCHF+ 35
USDCAD+ 34
EURCHF+ 32
SP500 29
USDCHF+ 6
USDJPY+ 6
UKOUSD 5
EURNZD+ 5
AUDUSD+ 5
DJ30 4
GBPJPY+ 3
CHFJPY+ 2
EURJPY+ 1
GBPAUD+ 1
EURCAD+ 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD+ 1.2K
XAUUSD+ 2.1K
NZDCAD+ 733
AUDNZD+ 470
AUDCAD+ 323
EURUSD+ 486
BTCUSD 304
NAS100 -51
NZDUSD+ 93
GBPCHF+ -23
USDCAD+ 65
EURCHF+ 25
SP500 1
USDCHF+ 10
USDJPY+ 112
UKOUSD 216
EURNZD+ 8
AUDUSD+ 9
DJ30 64
GBPJPY+ 42
CHFJPY+ 17
EURJPY+ 23
GBPAUD+ 38
EURCAD+ 1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD+ 45K
XAUUSD+ 42K
NZDCAD+ 20K
AUDNZD+ 2K
AUDCAD+ -11K
EURUSD+ 4K
BTCUSD 7M
NAS100 -47K
NZDUSD+ 2.3K
GBPCHF+ -1.4K
USDCAD+ 4.7K
EURCHF+ 2.3K
SP500 7.3K
USDCHF+ -369
USDJPY+ 15K
UKOUSD 21K
EURNZD+ 1.7K
AUDUSD+ 578
DJ30 69K
GBPJPY+ 6K
CHFJPY+ 1.5K
EURJPY+ 1.8K
GBPAUD+ 362
EURCAD+ 100
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +562.73 EUR
Pior negociação: -452 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +231.58 EUR
Máxima perda consecutiva: -223.97 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Geschätzte Kunden!

TirolRisk PAMM 1 ist so wie das gesamte Forex Trading ein Investment mit erhöhtem Risiko.

Was ist neu? Was ist der Unterschied zu dem alt bewährten Signal Ilses Clever Waka?

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

✅ Mehr Strategien, mehr Trades!

✅ Mehr Sicherheit, geringeres Risiko!

✅ Roboterhandel mit kleinstem Risiko plus manueller Handel mit langen TPs!


🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Um TirolRisk PAMM 1 Signal in bester Qualität zu kopieren, empfehle ich ein Vantage RAW Konto mit Hebel 1:500. 

Um direkt in das PAMM Konto, ohne jegliche Fixkosten und ohne Serverkosten einzusteigen, kontaktieren Sie mich bitte. Es fällt dann eine Performance Fee von 25% an.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 


✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅



Sem comentários
2025.06.05 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 19:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
