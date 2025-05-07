SinyallerBölümler
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH

Wolfgang Zaunschirm
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 49%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 451
Kârla kapanan işlemler:
1 137 (78.35%)
Zararla kapanan işlemler:
314 (21.64%)
En iyi işlem:
148.50 EUR
En kötü işlem:
-127.91 EUR
Brüt kâr:
5 899.73 EUR (20 490 763 pips)
Brüt zarar:
-2 476.08 EUR (6 428 103 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (231.58 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
372.46 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
98.96%
Maks. mevduat yükü:
2.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
10.57
Alış işlemleri:
735 (50.65%)
Satış işlemleri:
716 (49.35%)
Kâr faktörü:
2.38
Beklenen getiri:
2.36 EUR
Ortalama kâr:
5.19 EUR
Ortalama zarar:
-7.89 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-223.97 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-324.04 EUR (3)
Aylık büyüme:
3.54%
Yıllık tahmin:
46.25%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.64 EUR
Maksimum:
324.04 EUR (5.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.62% (324.04 EUR)
Varlığa göre:
15.87% (1 096.54 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD+ 487
AUDCAD+ 232
NZDCAD+ 229
AUDNZD+ 190
EURUSD+ 92
XAUUSD+ 77
BTCUSD 71
NZDUSD+ 21
GBPCHF+ 20
USDCAD+ 19
UKOUSD 5
USDCHF+ 4
USDJPY+ 3
GBPJPY+ 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD+ 885
AUDCAD+ 170
NZDCAD+ 530
AUDNZD+ 239
EURUSD+ 380
XAUUSD+ 130
BTCUSD 1.3K
NZDUSD+ 36
GBPCHF+ -33
USDCAD+ 24
UKOUSD 216
USDCHF+ -20
USDJPY+ 67
GBPJPY+ 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD+ 44K
AUDCAD+ -14K
NZDCAD+ 15K
AUDNZD+ 4.3K
EURUSD+ 3.4K
XAUUSD+ 13K
BTCUSD 15M
NZDUSD+ 747
GBPCHF+ -3K
USDCAD+ 1.9K
UKOUSD 21K
USDCHF+ -2.2K
USDJPY+ 9.8K
GBPJPY+ 1.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +148.50 EUR
En kötü işlem: -128 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +231.58 EUR
Maksimum ardışık zarar: -223.97 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Geschätzte Kunden!

TirolRisk PAMM 1 ist so wie das gesamte Forex Trading ein Investment mit erhöhtem Risiko.

Was ist neu? Was ist der Unterschied zu dem alt bewährten Signal Ilses Clever Waka?

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

✅ Mehr Strategien, mehr Trades!

✅ Mehr Sicherheit, geringeres Risiko!

✅ Roboterhandel mit kleinstem Risiko plus manueller Handel mit langen TPs!


🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Um TirolRisk PAMM 1 Signal in bester Qualität zu kopieren, empfehle ich ein Vantage RAW Konto mit Hebel 1:500. 

Um direkt in das PAMM Konto, ohne jegliche Fixkosten und ohne Serverkosten einzusteigen, kontaktieren Sie mich bitte. Es fällt dann eine Performance Fee von 25% an.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Meine anderen TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.


✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅



İnceleme yok
2025.06.05 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 19:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
