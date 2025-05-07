🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑



Geschätzte Kunden!

TirolRisk PAMM 1 ist so wie das gesamte Forex Trading ein Investment mit erhöhtem Risiko.

Was ist neu? Was ist der Unterschied zu dem alt bewährten Signal Ilses Clever Waka?

✅ Mehr Strategien, mehr Trades!

✅ Mehr Sicherheit, geringeres Risiko!

✅ Roboterhandel mit kleinstem Risiko plus manueller Handel mit langen TPs!







Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.



Um TirolRisk PAMM 1 Signal in bester Qualität zu kopieren, empfehle ich ein Vantage RAW Konto mit Hebel 1:500.

Um direkt in das PAMM Konto, ohne jegliche Fixkosten und ohne Serverkosten einzusteigen, kontaktieren Sie mich bitte. Es fällt dann eine Performance Fee von 25% an.

Meine anderen TirolRisk Signale können Sie auch direkt auffür eine Performance Fee von 30% kopieren.





