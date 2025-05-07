SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH

Wolfgang Zaunschirm
0 comentarios
Fiabilidad
40 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD al mes
incremento desde 2025 67%
VantageInternational-Live 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 243
Transacciones Rentables:
1 733 (77.26%)
Transacciones Irrentables:
510 (22.74%)
Mejor transacción:
562.73 EUR
Peor transacción:
-452.05 EUR
Beneficio Bruto:
13 192.58 EUR (23 432 290 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 738.69 EUR (17 105 267 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (231.58 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
857.07 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
98.96%
Carga máxima del depósito:
2.99%
Último trade:
46 minutos
Trades a la semana:
245
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
3.64
Transacciones Largas:
1 147 (51.14%)
Transacciones Cortas:
1 096 (48.86%)
Factor de Beneficio:
1.70
Beneficio Esperado:
2.43 EUR
Beneficio medio:
7.61 EUR
Pérdidas medias:
-15.17 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-223.97 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-649.19 EUR (4)
Crecimiento al mes:
5.35%
Pronóstico anual:
64.86%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
32.64 EUR
Máxima:
1 499.66 EUR (16.47%)
Reducción relativa:
De balance:
6.69% (1 499.66 EUR)
De fondos:
19.95% (4 743.83 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD+ 544
XAUUSD+ 298
NZDCAD+ 297
AUDNZD+ 285
AUDCAD+ 273
EURUSD+ 148
BTCUSD 130
NAS100 50
NZDUSD+ 49
GBPCHF+ 35
USDCAD+ 34
EURCHF+ 32
SP500 29
USDCHF+ 6
USDJPY+ 6
UKOUSD 5
EURNZD+ 5
AUDUSD+ 5
DJ30 4
GBPJPY+ 3
CHFJPY+ 2
EURJPY+ 1
GBPAUD+ 1
EURCAD+ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD+ 1.2K
XAUUSD+ 2.1K
NZDCAD+ 733
AUDNZD+ 470
AUDCAD+ 323
EURUSD+ 486
BTCUSD 296
NAS100 -51
NZDUSD+ 93
GBPCHF+ -23
USDCAD+ 65
EURCHF+ 25
SP500 1
USDCHF+ 10
USDJPY+ 112
UKOUSD 216
EURNZD+ 8
AUDUSD+ 9
DJ30 64
GBPJPY+ 42
CHFJPY+ 17
EURJPY+ 23
GBPAUD+ 38
EURCAD+ 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD+ 45K
XAUUSD+ 42K
NZDCAD+ 20K
AUDNZD+ 2K
AUDCAD+ -11K
EURUSD+ 4K
BTCUSD 6.9M
NAS100 -47K
NZDUSD+ 2.3K
GBPCHF+ -1.4K
USDCAD+ 4.7K
EURCHF+ 2.3K
SP500 7.3K
USDCHF+ -369
USDJPY+ 15K
UKOUSD 21K
EURNZD+ 1.7K
AUDUSD+ 578
DJ30 69K
GBPJPY+ 6K
CHFJPY+ 1.5K
EURJPY+ 1.8K
GBPAUD+ 362
EURCAD+ 100
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +562.73 EUR
Peor transacción: -452 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +231.58 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -223.97 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Geschätzte Kunden!

TirolRisk PAMM 1 ist so wie das gesamte Forex Trading ein Investment mit erhöhtem Risiko.

Was ist neu? Was ist der Unterschied zu dem alt bewährten Signal Ilses Clever Waka?

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

✅ Mehr Strategien, mehr Trades!

✅ Mehr Sicherheit, geringeres Risiko!

✅ Roboterhandel mit kleinstem Risiko plus manueller Handel mit langen TPs!


🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Um TirolRisk PAMM 1 Signal in bester Qualität zu kopieren, empfehle ich ein Vantage RAW Konto mit Hebel 1:500. 

Um direkt in das PAMM Konto, ohne jegliche Fixkosten und ohne Serverkosten einzusteigen, kontaktieren Sie mich bitte. Es fällt dann eine Performance Fee von 25% an.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 


✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅



No hay comentarios
2025.06.05 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 19:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH
49 USD al mes
67%
0
0
USD
27K
EUR
40
93%
2 243
77%
99%
1.70
2.43
EUR
20%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.