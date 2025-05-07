SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH

Wolfgang Zaunschirm
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
40 Wochen
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 67%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 334
Gewinntrades:
1 802 (77.20%)
Verlusttrades:
532 (22.79%)
Bester Trade:
562.73 EUR
Schlechtester Trade:
-452.05 EUR
Bruttoprofit:
13 380.35 EUR (24 123 804 pips)
Bruttoverlust:
-7 811.02 EUR (17 411 163 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (231.58 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
857.07 EUR (9)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
98.96%
Max deposit load:
2.99%
Letzter Trade:
15 Minuten
Trades pro Woche:
258
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
3.71
Long-Positionen:
1 177 (50.43%)
Short-Positionen:
1 157 (49.57%)
Profit-Faktor:
1.71
Mathematische Gewinnerwartung:
2.39 EUR
Durchschnittlicher Profit:
7.43 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-14.68 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-223.97 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-649.19 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
5.19%
Jahresprognose:
62.95%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
32.64 EUR
Maximaler:
1 499.66 EUR (16.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.69% (1 499.66 EUR)
Kapital:
19.95% (4 743.83 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD+ 547
XAUUSD+ 304
NZDCAD+ 297
AUDNZD+ 286
AUDCAD+ 274
BTCUSD 162
EURUSD+ 148
NZDUSD+ 73
NAS100 55
EURCHF+ 47
GBPCHF+ 36
USDCAD+ 36
SP500 29
USDCHF+ 6
USDJPY+ 6
UKOUSD 5
EURNZD+ 5
AUDUSD+ 5
DJ30 4
GBPJPY+ 3
CHFJPY+ 2
EURCAD+ 2
EURJPY+ 1
GBPAUD+ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD+ 1.2K
XAUUSD+ 2.1K
NZDCAD+ 733
AUDNZD+ 476
AUDCAD+ 332
BTCUSD 330
EURUSD+ 486
NZDUSD+ 104
NAS100 -36
EURCHF+ 28
GBPCHF+ -21
USDCAD+ 71
SP500 1
USDCHF+ 10
USDJPY+ 112
UKOUSD 216
EURNZD+ 8
AUDUSD+ 9
DJ30 64
GBPJPY+ 42
CHFJPY+ 17
EURCAD+ 3
EURJPY+ 23
GBPAUD+ 38
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD+ 46K
XAUUSD+ 43K
NZDCAD+ 20K
AUDNZD+ 2.1K
AUDCAD+ -11K
BTCUSD 7.3M
EURUSD+ 4K
NZDUSD+ 3.1K
NAS100 -32K
EURCHF+ 2.8K
GBPCHF+ -1.3K
USDCAD+ 4.8K
SP500 7.3K
USDCHF+ -369
USDJPY+ 15K
UKOUSD 21K
EURNZD+ 1.7K
AUDUSD+ 578
DJ30 69K
GBPJPY+ 6K
CHFJPY+ 1.5K
EURCAD+ 201
EURJPY+ 1.8K
GBPAUD+ 362
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +562.73 EUR
Schlechtester Trade: -452 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +231.58 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -223.97 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Geschätzte Kunden!

TirolRisk PAMM 1 ist so wie das gesamte Forex Trading ein Investment mit erhöhtem Risiko.

Was ist neu? Was ist der Unterschied zu dem alt bewährten Signal Ilses Clever Waka?

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

✅ Mehr Strategien, mehr Trades!

✅ Mehr Sicherheit, geringeres Risiko!

✅ Roboterhandel mit kleinstem Risiko plus manueller Handel mit langen TPs!


🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Um TirolRisk PAMM 1 Signal in bester Qualität zu kopieren, empfehle ich ein Vantage RAW Konto mit Hebel 1:500. 

Um direkt in das PAMM Konto, ohne jegliche Fixkosten und ohne Serverkosten einzusteigen, kontaktieren Sie mich bitte. Es fällt dann eine Performance Fee von 25% an.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 


✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅



Keine Bewertungen
2025.06.05 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 19:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
