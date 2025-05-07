SegnaliSezioni
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH

Wolfgang Zaunschirm
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 49%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 451
Profit Trade:
1 137 (78.35%)
Loss Trade:
314 (21.64%)
Best Trade:
148.50 EUR
Worst Trade:
-127.91 EUR
Profitto lordo:
5 899.73 EUR (20 490 763 pips)
Perdita lorda:
-2 476.08 EUR (6 428 103 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (231.58 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
372.46 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
98.96%
Massimo carico di deposito:
2.74%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
10.57
Long Trade:
735 (50.65%)
Short Trade:
716 (49.35%)
Fattore di profitto:
2.38
Profitto previsto:
2.36 EUR
Profitto medio:
5.19 EUR
Perdita media:
-7.89 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-223.97 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-324.04 EUR (3)
Crescita mensile:
3.68%
Previsione annuale:
46.25%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.64 EUR
Massimale:
324.04 EUR (5.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.62% (324.04 EUR)
Per equità:
15.87% (1 096.54 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD+ 487
AUDCAD+ 232
NZDCAD+ 229
AUDNZD+ 190
EURUSD+ 92
XAUUSD+ 77
BTCUSD 71
NZDUSD+ 21
GBPCHF+ 20
USDCAD+ 19
UKOUSD 5
USDCHF+ 4
USDJPY+ 3
GBPJPY+ 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD+ 885
AUDCAD+ 170
NZDCAD+ 530
AUDNZD+ 239
EURUSD+ 380
XAUUSD+ 130
BTCUSD 1.3K
NZDUSD+ 36
GBPCHF+ -33
USDCAD+ 24
UKOUSD 216
USDCHF+ -20
USDJPY+ 67
GBPJPY+ 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD+ 44K
AUDCAD+ -14K
NZDCAD+ 15K
AUDNZD+ 4.3K
EURUSD+ 3.4K
XAUUSD+ 13K
BTCUSD 15M
NZDUSD+ 747
GBPCHF+ -3K
USDCAD+ 1.9K
UKOUSD 21K
USDCHF+ -2.2K
USDJPY+ 9.8K
GBPJPY+ 1.4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +148.50 EUR
Worst Trade: -128 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +231.58 EUR
Massima perdita consecutiva: -223.97 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Geschätzte Kunden!

TirolRisk PAMM 1 ist so wie das gesamte Forex Trading ein Investment mit erhöhtem Risiko.

Was ist neu? Was ist der Unterschied zu dem alt bewährten Signal Ilses Clever Waka?

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

✅ Mehr Strategien, mehr Trades!

✅ Mehr Sicherheit, geringeres Risiko!

✅ Roboterhandel mit kleinstem Risiko plus manueller Handel mit langen TPs!


🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Um TirolRisk PAMM 1 Signal in bester Qualität zu kopieren, empfehle ich ein Vantage RAW Konto mit Hebel 1:500. 

Um direkt in das PAMM Konto, ohne jegliche Fixkosten und ohne Serverkosten einzusteigen, kontaktieren Sie mich bitte. Es fällt dann eine Performance Fee von 25% an.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Meine anderen TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.


✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅



Non ci sono recensioni
2025.06.05 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 19:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
