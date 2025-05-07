- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|487
|AUDCAD+
|232
|NZDCAD+
|229
|AUDNZD+
|190
|EURUSD+
|92
|XAUUSD+
|77
|BTCUSD
|71
|NZDUSD+
|21
|GBPCHF+
|20
|USDCAD+
|19
|UKOUSD
|5
|USDCHF+
|4
|USDJPY+
|3
|GBPJPY+
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD+
|885
|AUDCAD+
|170
|NZDCAD+
|530
|AUDNZD+
|239
|EURUSD+
|380
|XAUUSD+
|130
|BTCUSD
|1.3K
|NZDUSD+
|36
|GBPCHF+
|-33
|USDCAD+
|24
|UKOUSD
|216
|USDCHF+
|-20
|USDJPY+
|67
|GBPJPY+
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD+
|44K
|AUDCAD+
|-14K
|NZDCAD+
|15K
|AUDNZD+
|4.3K
|EURUSD+
|3.4K
|XAUUSD+
|13K
|BTCUSD
|15M
|NZDUSD+
|747
|GBPCHF+
|-3K
|USDCAD+
|1.9K
|UKOUSD
|21K
|USDCHF+
|-2.2K
|USDJPY+
|9.8K
|GBPJPY+
|1.4K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Geschätzte Kunden!
TirolRisk PAMM 1 ist so wie das gesamte Forex Trading ein Investment mit erhöhtem Risiko.
Was ist neu? Was ist der Unterschied zu dem alt bewährten Signal Ilses Clever Waka?
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
✅ Mehr Strategien, mehr Trades!
✅ Mehr Sicherheit, geringeres Risiko!
✅ Roboterhandel mit kleinstem Risiko plus manueller Handel mit langen TPs!
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Um TirolRisk PAMM 1 Signal in bester Qualität zu kopieren, empfehle ich ein Vantage RAW Konto mit Hebel 1:500.
Um direkt in das PAMM Konto, ohne jegliche Fixkosten und ohne Serverkosten einzusteigen, kontaktieren Sie mich bitte. Es fällt dann eine Performance Fee von 25% an.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅Meine anderen TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
