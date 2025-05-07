SignauxSections
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH

Wolfgang Zaunschirm
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 49%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 451
Bénéfice trades:
1 137 (78.35%)
Perte trades:
314 (21.64%)
Meilleure transaction:
148.50 EUR
Pire transaction:
-127.91 EUR
Bénéfice brut:
5 899.73 EUR (20 490 763 pips)
Perte brute:
-2 476.08 EUR (6 428 103 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (231.58 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
372.46 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
98.96%
Charge de dépôt maximale:
2.74%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
104
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
10.57
Longs trades:
735 (50.65%)
Courts trades:
716 (49.35%)
Facteur de profit:
2.38
Rendement attendu:
2.36 EUR
Bénéfice moyen:
5.19 EUR
Perte moyenne:
-7.89 EUR
Pertes consécutives maximales:
20 (-223.97 EUR)
Perte consécutive maximale:
-324.04 EUR (3)
Croissance mensuelle:
3.81%
Prévision annuelle:
46.25%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32.64 EUR
Maximal:
324.04 EUR (5.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.62% (324.04 EUR)
Par fonds propres:
15.87% (1 096.54 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD+ 487
AUDCAD+ 232
NZDCAD+ 229
AUDNZD+ 190
EURUSD+ 92
XAUUSD+ 77
BTCUSD 71
NZDUSD+ 21
GBPCHF+ 20
USDCAD+ 19
UKOUSD 5
USDCHF+ 4
USDJPY+ 3
GBPJPY+ 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD+ 885
AUDCAD+ 170
NZDCAD+ 530
AUDNZD+ 239
EURUSD+ 380
XAUUSD+ 130
BTCUSD 1.3K
NZDUSD+ 36
GBPCHF+ -33
USDCAD+ 24
UKOUSD 216
USDCHF+ -20
USDJPY+ 67
GBPJPY+ 10
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD+ 44K
AUDCAD+ -14K
NZDCAD+ 15K
AUDNZD+ 4.3K
EURUSD+ 3.4K
XAUUSD+ 13K
BTCUSD 15M
NZDUSD+ 747
GBPCHF+ -3K
USDCAD+ 1.9K
UKOUSD 21K
USDCHF+ -2.2K
USDJPY+ 9.8K
GBPJPY+ 1.4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +148.50 EUR
Pire transaction: -128 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +231.58 EUR
Perte consécutive maximale: -223.97 EUR

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Geschätzte Kunden!

TirolRisk PAMM 1 ist so wie das gesamte Forex Trading ein Investment mit erhöhtem Risiko.

Was ist neu? Was ist der Unterschied zu dem alt bewährten Signal Ilses Clever Waka?

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

✅ Mehr Strategien, mehr Trades!

✅ Mehr Sicherheit, geringeres Risiko!

✅ Roboterhandel mit kleinstem Risiko plus manueller Handel mit langen TPs!


🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Um TirolRisk PAMM 1 Signal in bester Qualität zu kopieren, empfehle ich ein Vantage RAW Konto mit Hebel 1:500. 

Um direkt in das PAMM Konto, ohne jegliche Fixkosten und ohne Serverkosten einzusteigen, kontaktieren Sie mich bitte. Es fällt dann eine Performance Fee von 25% an.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Meine anderen TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.


✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅



2025.06.05 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 19:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
