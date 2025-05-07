- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|544
|XAUUSD+
|298
|NZDCAD+
|297
|AUDNZD+
|285
|AUDCAD+
|273
|BTCUSD
|157
|EURUSD+
|148
|NAS100
|50
|NZDUSD+
|49
|GBPCHF+
|35
|USDCAD+
|34
|EURCHF+
|32
|SP500
|29
|USDCHF+
|6
|USDJPY+
|6
|UKOUSD
|5
|EURNZD+
|5
|AUDUSD+
|5
|DJ30
|4
|GBPJPY+
|3
|CHFJPY+
|2
|EURJPY+
|1
|GBPAUD+
|1
|EURCAD+
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD+
|1.2K
|XAUUSD+
|2.1K
|NZDCAD+
|733
|AUDNZD+
|470
|AUDCAD+
|323
|BTCUSD
|315
|EURUSD+
|486
|NAS100
|-51
|NZDUSD+
|93
|GBPCHF+
|-23
|USDCAD+
|65
|EURCHF+
|25
|SP500
|1
|USDCHF+
|10
|USDJPY+
|112
|UKOUSD
|216
|EURNZD+
|8
|AUDUSD+
|9
|DJ30
|64
|GBPJPY+
|42
|CHFJPY+
|17
|EURJPY+
|23
|GBPAUD+
|38
|EURCAD+
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD+
|45K
|XAUUSD+
|42K
|NZDCAD+
|20K
|AUDNZD+
|2K
|AUDCAD+
|-11K
|BTCUSD
|7.1M
|EURUSD+
|4K
|NAS100
|-47K
|NZDUSD+
|2.3K
|GBPCHF+
|-1.4K
|USDCAD+
|4.7K
|EURCHF+
|2.3K
|SP500
|7.3K
|USDCHF+
|-369
|USDJPY+
|15K
|UKOUSD
|21K
|EURNZD+
|1.7K
|AUDUSD+
|578
|DJ30
|69K
|GBPJPY+
|6K
|CHFJPY+
|1.5K
|EURJPY+
|1.8K
|GBPAUD+
|362
|EURCAD+
|100
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Geschätzte Kunden!
TirolRisk PAMM 1 ist so wie das gesamte Forex Trading ein Investment mit erhöhtem Risiko.
Was ist neu? Was ist der Unterschied zu dem alt bewährten Signal Ilses Clever Waka?
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
✅ Mehr Strategien, mehr Trades!
✅ Mehr Sicherheit, geringeres Risiko!
✅ Roboterhandel mit kleinstem Risiko plus manueller Handel mit langen TPs!
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Um TirolRisk PAMM 1 Signal in bester Qualität zu kopieren, empfehle ich ein Vantage RAW Konto mit Hebel 1:500.
Um direkt in das PAMM Konto, ohne jegliche Fixkosten und ohne Serverkosten einzusteigen, kontaktieren Sie mich bitte. Es fällt dann eine Performance Fee von 25% an.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
USD
EUR
EUR