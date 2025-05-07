シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH

Wolfgang Zaunschirm
レビュー0件
信頼性
40週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 67%
VantageInternational-Live 4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 270
利益トレード:
1 754 (77.26%)
損失トレード:
516 (22.73%)
ベストトレード:
562.73 EUR
最悪のトレード:
-452.05 EUR
総利益:
13 231.42 EUR (23 893 848 pips)
総損失:
-7 760.37 EUR (17 352 648 pips)
最大連続の勝ち:
44 (231.58 EUR)
最大連続利益:
857.07 EUR (9)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
98.96%
最大入金額:
2.99%
最近のトレード:
46 分前
1週間当たりの取引:
257
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
3.65
長いトレード:
1 161 (51.15%)
短いトレード:
1 109 (48.85%)
プロフィットファクター:
1.70
期待されたペイオフ:
2.41 EUR
平均利益:
7.54 EUR
平均損失:
-15.04 EUR
最大連続の負け:
20 (-223.97 EUR)
最大連続損失:
-649.19 EUR (4)
月間成長:
4.81%
年間予想:
58.36%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
32.64 EUR
最大の:
1 499.66 EUR (16.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.69% (1 499.66 EUR)
エクイティによる:
19.95% (4 743.83 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD+ 544
XAUUSD+ 298
NZDCAD+ 297
AUDNZD+ 285
AUDCAD+ 273
BTCUSD 157
EURUSD+ 148
NAS100 50
NZDUSD+ 49
GBPCHF+ 35
USDCAD+ 34
EURCHF+ 32
SP500 29
USDCHF+ 6
USDJPY+ 6
UKOUSD 5
EURNZD+ 5
AUDUSD+ 5
DJ30 4
GBPJPY+ 3
CHFJPY+ 2
EURJPY+ 1
GBPAUD+ 1
EURCAD+ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD+ 1.2K
XAUUSD+ 2.1K
NZDCAD+ 733
AUDNZD+ 470
AUDCAD+ 323
BTCUSD 315
EURUSD+ 486
NAS100 -51
NZDUSD+ 93
GBPCHF+ -23
USDCAD+ 65
EURCHF+ 25
SP500 1
USDCHF+ 10
USDJPY+ 112
UKOUSD 216
EURNZD+ 8
AUDUSD+ 9
DJ30 64
GBPJPY+ 42
CHFJPY+ 17
EURJPY+ 23
GBPAUD+ 38
EURCAD+ 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD+ 45K
XAUUSD+ 42K
NZDCAD+ 20K
AUDNZD+ 2K
AUDCAD+ -11K
BTCUSD 7.1M
EURUSD+ 4K
NAS100 -47K
NZDUSD+ 2.3K
GBPCHF+ -1.4K
USDCAD+ 4.7K
EURCHF+ 2.3K
SP500 7.3K
USDCHF+ -369
USDJPY+ 15K
UKOUSD 21K
EURNZD+ 1.7K
AUDUSD+ 578
DJ30 69K
GBPJPY+ 6K
CHFJPY+ 1.5K
EURJPY+ 1.8K
GBPAUD+ 362
EURCAD+ 100
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +562.73 EUR
最悪のトレード: -452 EUR
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +231.58 EUR
最大連続損失: -223.97 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Geschätzte Kunden!

TirolRisk PAMM 1 ist so wie das gesamte Forex Trading ein Investment mit erhöhtem Risiko.

Was ist neu? Was ist der Unterschied zu dem alt bewährten Signal Ilses Clever Waka?

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

✅ Mehr Strategien, mehr Trades!

✅ Mehr Sicherheit, geringeres Risiko!

✅ Roboterhandel mit kleinstem Risiko plus manueller Handel mit langen TPs!


🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Um TirolRisk PAMM 1 Signal in bester Qualität zu kopieren, empfehle ich ein Vantage RAW Konto mit Hebel 1:500. 

Um direkt in das PAMM Konto, ohne jegliche Fixkosten und ohne Serverkosten einzusteigen, kontaktieren Sie mich bitte. Es fällt dann eine Performance Fee von 25% an.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 


✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅



レビューなし
2025.06.05 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 19:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH
49 USD/月
67%
0
0
USD
27K
EUR
40
93%
2 270
77%
99%
1.70
2.41
EUR
20%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください