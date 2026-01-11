Indonesian Member - page 442
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Salam kenal mas Broo... system anda mengingatkan system saya 11 tahun yang lalu dimana level level SMA 100 sebagai panduan TP dan SL
Sebelum saya mengenal BBMA KG dan BBMA OA...
Happy Green
Salam kenal jg pak.. sukses selalu.. wait open london.. kita bebrburu dollar lagi
Selamat pagi kawan, strategi bbma memberikan kemenangan beberapa kali
hajar terus Broo.... kwkwkw
Tarik lagi mangg...
dikit dikit menjadi bukit....
Mantapp Om...
Lanjuuttt.... tarik mangggg.....wkwkkk
Salam kenal jg pak.. sukses selalu.. wait open london.. kita bebrburu dollar lagi
hehe... saya lagi nunggu juga nih... siiip
Salam kenal jg pak.. sukses selalu.. wait open london.. kita bebrburu dollar lagi
Aku masih berburu ilmu dulu, Mas Gan...
Pending dulu updatenya, belajar off line dulu, hehee...
Aku masih berburu ilmu dulu, Mas Gan...
Pending dulu updatenya, belajar off line dulu, hehee...
demo juga boleh Broo... yang penting Entrynya valid bener... learn by Doing ... dari pada off line ngga bisa dikoreksi sama mas Tri Mulyono hehe
demo juga boleh Broo... yang penting Entrynya valid bener... learn by Doing ... dari pada off line ngga bisa dikoreksi sama mas Tri Mulyono hehe
demo juga boleh Broo... yang penting Entrynya valid bener... learn by Doing ... dari pada off line ngga bisa dikoreksi sama mas Tri Mulyono hehe
Lumayan juga trading offline broo, akun demo juga ga majalah, koran aja...wkwkkk...
daripada online cuma pamer hasil back test yang ga jelas dan ga pernah nunjukin proses OP nya...
#kabuooorrrr.....hahhaaa...
GBPUSD..Breakout MA100 H4.. insya allah target 1.600
GBPUSD..Breakout MA100 H4.. insya allah target 1.600
Insya Allah berkah, aminnn...