1225113:

Salam kenal mas Broo... system anda mengingatkan system saya 11 tahun yang lalu dimana level level SMA 100 sebagai panduan TP dan SL

Sebelum saya mengenal BBMA KG dan BBMA OA...

Happy Green


Salam kenal jg pak.. sukses selalu..  wait open london.. kita bebrburu dollar lagi

 
whiteking:

Selamat pagi kawan, strategi bbma memberikan kemenangan beberapa kali

hajar terus Broo.... kwkwkw

 
1225113:

Tarik lagi mangg...

dikit dikit menjadi bukit....

Mantapp Om...

Lanjuuttt.... tarik mangggg.....wkwkkk

 
Tri Mulyono:

Salam kenal jg pak.. sukses selalu..  wait open london.. kita bebrburu dollar lagi

hehe... saya lagi nunggu juga nih... siiip

 
Tri Mulyono:

Salam kenal jg pak.. sukses selalu..  wait open london.. kita bebrburu dollar lagi

Aku masih berburu ilmu dulu, Mas Gan...

Pending dulu updatenya, belajar off line dulu, hehee...

 
Agung Siswanto:

Aku masih berburu ilmu dulu, Mas Gan...

Pending dulu updatenya, belajar off line dulu, hehee...

demo juga boleh Broo... yang penting Entrynya valid bener... learn by Doing ... dari pada off line ngga bisa dikoreksi sama mas  Tri Mulyono hehe

 
1225113:

demo juga boleh Broo... yang penting Entrynya valid bener... learn by Doing ... dari pada off line ngga bisa dikoreksi sama mas  Tri Mulyono hehe

heee,,
 
1225113:

demo juga boleh Broo... yang penting Entrynya valid bener... learn by Doing ... dari pada off line ngga bisa dikoreksi sama mas  Tri Mulyono hehe

Lumayan juga trading offline broo, akun demo juga ga majalah, koran aja...wkwkkk...

daripada online cuma pamer hasil back test yang ga jelas dan ga pernah nunjukin proses OP nya...


#kabuooorrrr.....hahhaaa...

XAU

 

GBPUSD..Breakout MA100 H4.. insya allah target 1.600

gu

 
Tri Mulyono:

GBPUSD..Breakout MA100 H4.. insya allah target 1.600


Insya Allah berkah, aminnn...

