kalo top up kok bisa banyak bank-bank indonesia Mandiri, Danamon, CIMB Niaga... tampilan itu apa sama bila browsing lewat negara lain juga...
kan berarti banyak juga buyer dari indonesia ...
atau jangan2 pengelola website ini orang indonesia ya pak ....
bisa jadi pak biantoro yg termasuk pengelola xixixixi...
saya wd dari tanggal 12 belum cair 😅
ada yang pengalaman wd dari web money?
waduh terakhir sebulan yg lalu masih lancar....
kalo dari mql5 ke web money lancar
maksudku dari webmoney ke bank lokal
oh kalo itu aku biasa lewat exchanger biasa cuman receh...
visa madiri masih gak bisa dipake wd ya?
iya ribet nih ga ada pp, visa mandiri ku juga ga bisa dipake wd, apa harus kontak bank mandirinya ya? mau pindah ke wm registrasinya mumet...
ada yang ngalamin gini?
sama keluar itu tapi uangnya tetap lancar masuk ke wm...