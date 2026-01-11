Indonesian Member - page 535

Fatchur Rochman:

kalo top up kok bisa banyak bank-bank indonesia Mandiri, Danamon, CIMB Niaga... tampilan itu apa sama bila browsing lewat negara lain juga...

kan  berarti banyak juga buyer dari indonesia ... 

atau jangan2 pengelola website ini orang indonesia ya pak ....

 
Biantoro Kunarto:

bisa jadi pak biantoro yg termasuk pengelola xixixixi...

bisa jadi pak biantoro yg termasuk pengelola xixixixi... 

 
visa madiri masih gak bisa dipake wd ya?
 
ada yang pengalaman wd dari web money?
saya wd dari tanggal 12 belum cair 😅
 
Umar Ismail:
ada yang pengalaman wd dari web money?
waduh terakhir sebulan yg lalu masih lancar....

waduh terakhir sebulan yg lalu masih lancar....  

 
Fatchur Rochman:

waduh terakhir sebulan yg lalu masih lancar....  

kalo dari mql5 ke web money lancar
maksudku dari webmoney ke bank lokal

 
Umar Ismail:

kalo dari mql5 ke web money lancar
maksudku dari webmoney ke bank lokal

oh kalo itu aku biasa lewat exchanger biasa cuman receh...

 
Umar Ismail:
visa madiri masih gak bisa dipake wd ya?

iya ribet nih ga ada pp, visa mandiri ku juga ga bisa dipake wd, apa harus kontak bank mandirinya ya? mau pindah ke wm registrasinya mumet...

 

ada yang ngalamin gini?

 
Bobby Prabowo:

ada yang ngalamin gini?

sama keluar itu tapi uangnya tetap lancar masuk ke wm... 

