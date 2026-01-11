Indonesian Member - page 443
Salam kenal rekan2..saya ingin ikut belajar dgn rekan2 semua.saya memakai BBMA KG dari rekan 1225113.ini open saya hari ini..saya memakai SMA 96 di TF M15 utk melihat trend hariannya.
posisi sell saya ambil ketika harga tdk berhasil melewati SMA 96..mohon koreksi dr rekan2..
Yang panen GBPUSD mana nie...haaa
hahha.. breakout nih om GBP, ane gak sempet partisipasi di GU krn 3 minggu trakhir tampak ranging kliatan di TF weekly 3 bar terakhir.
Jadinya ane cmn ambil sell gold ama buy USDCHF krn trend besar nya lbh mudah diinterpretasi. Tp gold tampak lesu turunnya meski strong Dollar, mungkin butuh katalis yg lebih kuat FOMC meeting pekan depan.
ngga jadi panen Broo... yang matang cuman satu,... sisa lagi.. wakaka
beugh mantep itu dpt harga di area tertinggi weekly.. ngambilnya pas hari Rabu ya om, mmg mitos hari Rabu break high break low masih berlaku nih wkwk
waww... siip mas Broo
beugh mantep itu dpt harga di area tertinggi weekly.. ngambilnya pas hari Rabu ya om, mmg mitos hari Rabu break high break low masih berlaku nih wkwk
haha mungkin mas Broo.... setiap terjadi extreme CS close masuk dibawah Uper BB dan masuk LWMA5 High pasti saya ambil... kwkwkw
tinggal nunggu Gold terjun bebas,,,,, dan tutup bedagnya... PR selesai
ashiapp ada temennya jualan Emas. hehhe.. baru mo berangkat nih Gold
Sering-sering update entry nya Bro, tambah mantep gelar master sifu nya...wkwkkk....
KG aja sering update tiap kali entry...gitu kali..hihii
Akhirnya dihajar sama GU, turun gak pake rem
masuk ke jurang dah