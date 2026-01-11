Indonesian Member - page 443

New comment
 

 

Salam kenal rekan2..saya ingin ikut belajar dgn rekan2 semua.saya memakai BBMA KG dari rekan 1225113.ini open saya hari ini..saya memakai SMA 96 di TF M15 utk melihat trend hariannya.

posisi sell saya ambil ketika harga tdk berhasil melewati SMA 96..mohon koreksi dr rekan2..

 
Yang panen GBPUSD mana nie...haaa
 
Tri Mulyono:
Yang panen GBPUSD mana nie...haaa

hahha.. breakout nih om GBP, ane gak sempet partisipasi di GU krn 3 minggu trakhir tampak ranging kliatan di TF weekly 3 bar terakhir.

Jadinya ane cmn ambil sell gold ama buy USDCHF krn trend besar nya lbh mudah diinterpretasi. Tp gold tampak lesu turunnya meski strong Dollar, mungkin butuh katalis yg lebih kuat FOMC meeting pekan depan.

 
Tri Mulyono:
Yang panen GBPUSD mana nie...haaa

ngga jadi panen Broo... yang matang cuman satu,... sisa lagi.. wakaka


 
1225113:

ngga jadi panen Broo... yang matang cuman satu,... sisa lagi.. wakaka


beugh mantep itu dpt harga di area tertinggi weekly.. ngambilnya pas hari Rabu ya om, mmg mitos hari Rabu break high break low masih berlaku nih wkwk

 
christtian:

 

Salam kenal rekan2..saya ingin ikut belajar dgn rekan2 semua.saya memakai BBMA KG dari rekan 1225113.ini open saya hari ini..saya memakai SMA 96 di TF M15 utk melihat trend hariannya.

posisi sell saya ambil ketika harga tdk berhasil melewati SMA 96..mohon koreksi dr rekan2..

waww...     siip mas Broo 

 
heavyrappa:

beugh mantep itu dpt harga di area tertinggi weekly.. ngambilnya pas hari Rabu ya om, mmg mitos hari Rabu break high break low masih berlaku nih wkwk

haha mungkin mas Broo.... setiap terjadi extreme CS close masuk dibawah Uper BB dan masuk LWMA5 High pasti saya ambil... kwkwkw

tinggal nunggu Gold terjun bebas,,,,, dan tutup bedagnya... PR selesai


 
1225113:

haha mungkin mas Broo.... setiap terjadi extreme CS close masuk dibawah Uper BB dan masuk LWMA5 High pasti saya ambil... kwkwkw

tinggal nunggu Gold terjun bebas,,,,, dan tutup bedagnya... PR selesai

ashiapp ada temennya jualan Emas. hehhe.. baru mo berangkat nih Gold

 
1225113:

ngga jadi panen Broo... yang matang cuman satu,... sisa lagi.. wakaka


Sering-sering update entry nya Bro, tambah mantep gelar master sifu nya...wkwkkk....
KG aja sering update tiap kali entry...gitu kali..hihii

 

Akhirnya dihajar sama GU, turun gak pake rem

masuk ke jurang dah

1...436437438439440441442443444445446447448449450...614
New comment