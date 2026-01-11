Indonesian Member - page 441
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
update gbpusd...gak mampu menembus MA100.. lanjut up..semoga yah..
Semoga Mas Bro... Aku ga ngikutin GU dan EURGBP sih, jadi ga tau perkembangannya, wkwkkk...
Fokus BBMA OA pair EU, sekarang baca-baca CSR, terus nulis di forum..hahahaa
Semoga Mas Bro... Aku ga ngikutin GU dan EURGBP sih, jadi ga tau perkembangannya, wkwkkk...
Fokus BBMA OA pair EU, sekarang baca-baca CSR, terus nulis di forum..hahahaa
update gbpusd...gak mampu menembus MA100.. lanjut up..semoga yah..
Mas Tri, selama pake strategi CSR, pernah pake garis Fibo ngga, buat nentukan SnR nya..?
Mas Tri, selama pake strategi CSR, pernah pake garis Fibo ngga, buat nentukan SnR nya..?
sip.broo.. sepi udah ..bolak-balik z.....lanjut besok...istrht dulu..
Oc Mas Bro, aku juga sudah mulai ngantuk nih...zzZZzzz
Selamat pagi kawan, strategi bbma memberikan kemenangan beberapa kali
Selamat pagi kawan, strategi bbma memberikan kemenangan beberapa kali
Selamat pagi teman...
di update dong, teman..
Belajar analisa lagi..
Di daily, harga masuk LWMA low setelah ekstrem.. karena closing kandel kemarin di bawah LWMA 5 low, ada kemungkinan hari ini berlanjut turun..
H4, membentuk pola reversal, ada doji setelah kemarin berhasil break EMA 50...
H1 terbentuk ekstrem dan MHV, sedang menuju ke mid BB, kalo break akan membentuk CSAK...
Analisa CSR, Lingkaran oranye merupakan area break, dan lingkaran oranye terakhir jadi area support.. ada kemungkinan mantul di area support ini..
Atau mungkin juga ini masih termasuk tren naik cari peluang buy set up blow off, peluang di akhir trend... Masih perlu banyak belajar.. wkwkkk...
Kesimpulannya masih 50-50 nih. buy atau sell masing-masing punya alasan yang sama kuat,..
Kalo berdasarkan H1, terjadi ekstrem dan terbentuk MHV.. ekstrem disini juga menunjukkan kalo kandel ke 3, retest, ngga mesti kandel turun saat terjadi ekstrem turun.. Tapi peluang buy yang ideal juga sudah lewat..
Rencana sell kemarin batal, area yang di tunggu ngga sampai, terus terjadi ekstrem..
Setelah coba plot CSR di chart Daily EU, jadi punya ide trading nih..
(untuk keperluan belajar tentunya...)
Teorinya sih, TF yang lebih tinggi, hasilnya lebih valid, hehee...
Di TF Daily, aku plot garis highest/ lowest harian sebagai dasar penarikan garis Snr dan hasilnya seperti gambar di atas.
Terus, aku proyeksikan di TF H4..
Ternyata nih, harga sekarang berada di MA 100 daily dan EMA 50 H4..
Dari metode CSR, sekarang merupakan titik yang cukup bagus untuk OP buy... Dengan catatan aku benar menempatkan lingkaran oranye sebagai level break out dan highest/lowest harian bekerja dengan baik sebagai dasar menempatkan SnR..
Karena masih belajar, aku tunggu aja lah, kira-kira gimana PA nanti, apa break untuk turun, ato lanjut naik dan menguji level resistant 1350..
# Update ide... Rencana untuk plot chart SNR daily, kalo untuk trend naik, daily highest jadi patokan resistan yang kuat, untuk tren turun, daily lowest akan di jadikan patokan support yang kuat..
Tarik lagi mangg...
dikit dikit menjadi bukit....
sip.broo.. sepi udah ..bolak-balik z.....lanjut besok...istrht dulu..
Salam kenal mas Broo... system anda mengingatkan system saya 11 tahun yang lalu dimana level level SMA 100 sebagai panduan TP dan SL
Sebelum saya mengenal BBMA KG dan BBMA OA...
Happy Green