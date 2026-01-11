Indonesian Member - page 439

Agung Siswanto:

Mantap currency strength nya Mas Tri...

Tengkyu... :)


sip mas.. itu dah update dengan goln perak.. buat perbandingan z indicatornya itu.. tuk open posisi sesuaikan rule masing2
 
heavyrappa:

siap om .. makasih reply nya. Berangkat nih USDCHF wkwk

sabar dan sabar...Sekarang berangkat dengan aman sesuai rule kwkw.... jual kebon sawahnya untung Broo haha....




 
1225113:

mantapp omm.. tapi TF Daily tampak seperti MHV ya.. ganti cari alasan buy USDCHF nih buat locking profit wkwkwk.

Skrg untung jual sawah dan kebon nya mo spekulasi jualan Emas, antisipasi retail sales hr jumat dan FOMC meeting pekan depan strong dollar, atau siapa tau Trump bikin deal ama China spy gak jadi Trade War. Isu lainnya, resiko Hard Brexit membuat safe haven USD jadi menarik lagi ketimbang Emas.

Let's market be the judge dah.. 

Pola BBMA di USD :

Daily - Extreme

H4 - Setup Lengkap (Ext-TPW-MHV-CSAK)

H1 - Re-entry


 
1225113:

Waduh, lupa ga cek USDCHF....

Menjelang rilis data pengangguran, pair EU jadi galau...

BBMA EU


Kalo data bagus, TF H1 break out EMA 50, TF H4, momentum berakhir...

Kalo data merah, TF H1 dan H4 lanjut momentum.... pilih mana ya...hihiii

Meski news suku bunga nguatin dolar, tapi kelanjutannya masih meragukan juga..

Berarti harus nunggu news lewat nih...

 
Agung Siswanto:

Wah, salah, news dolar merah semua, EU malah turun, dah waktunya turun kali, wkwkkk

Siap cari peluang Sell dan Sell dan Sell...

 

update GBPJPY

gbpjpy

 
Tri Mulyono:

Mas Gan, itu BB 20 ya..

Kayanya jadi enak ya ngeliat PA nya mau kemana..

 
Agung Siswanto:

Ya.untuk BB yang standar bawaan z..
 
Tri Mulyono:
Wah kayanya cocok nih digabung sama BBMA, kaya GJ di atas tuh, waktu PA ada di bawah, seperti membentuk pola MHV, terus PA naik, tujuan MA 100, gitu kali ya...

MA 100 nya yang simple apa EMA, Mas Tri..?

 
Agung Siswanto:

MA 100, Simple / close
