Mantap currency strength nya Mas Tri...
Tengkyu... :)
siap om .. makasih reply nya. Berangkat nih USDCHF wkwk
sabar dan sabar...Sekarang berangkat dengan aman sesuai rule kwkw.... jual kebon sawahnya untung Broo haha....
mantapp omm.. tapi TF Daily tampak seperti MHV ya.. ganti cari alasan buy USDCHF nih buat locking profit wkwkwk.
Skrg untung jual sawah dan kebon nya mo spekulasi jualan Emas, antisipasi retail sales hr jumat dan FOMC meeting pekan depan strong dollar, atau siapa tau Trump bikin deal ama China spy gak jadi Trade War. Isu lainnya, resiko Hard Brexit membuat safe haven USD jadi menarik lagi ketimbang Emas.
Let's market be the judge dah..
Pola BBMA di USD :
Daily - Extreme
H4 - Setup Lengkap (Ext-TPW-MHV-CSAK)
H1 - Re-entry
Waduh, lupa ga cek USDCHF....
Menjelang rilis data pengangguran, pair EU jadi galau...
Kalo data bagus, TF H1 break out EMA 50, TF H4, momentum berakhir...
Kalo data merah, TF H1 dan H4 lanjut momentum.... pilih mana ya...hihiii
Meski news suku bunga nguatin dolar, tapi kelanjutannya masih meragukan juga..
Berarti harus nunggu news lewat nih...
Wah, salah, news dolar merah semua, EU malah turun, dah waktunya turun kali, wkwkkk
Siap cari peluang Sell dan Sell dan Sell...
update GBPJPY
Mas Gan, itu BB 20 ya..
Kayanya jadi enak ya ngeliat PA nya mau kemana..
Ya.untuk BB yang standar bawaan z..
Wah kayanya cocok nih digabung sama BBMA, kaya GJ di atas tuh, waktu PA ada di bawah, seperti membentuk pola MHV, terus PA naik, tujuan MA 100, gitu kali ya...
MA 100 nya yang simple apa EMA, Mas Tri..?
Wah kayanya cocok nih digabung sama BBMA, kaya GJ di atas tuh, waktu PA ada di bawah, seperti membentuk pola MHV, terus PA naik, tujuan MA 100, gitu kali ya...
