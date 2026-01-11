Indonesian Member - page 436
EU, double top..?
IHK Jerman dan news Swiss yang berpengaruh pada pair EU 30 menit dan 1 jam lagi keluar, pasang sabuk pengaman...hehee..
Kalo aku, aku close aja lah, suka takut kalo mau ada news, mumpung lagi opit, wkwkkk...
Salam kenal agan2 dari sabang sampai merauke.
Mantul Gan ...
Ia Mas Gan, biasa, harga suka mantul-mantul, wkwkk....Selama masih di area LWMA high, berarti masih naik, tapi kalo sudah close di bawah LWMA low, ada kemungkinan mulai turun...
Gitu kali, nantinya coba ikutan LWMA aja lah, biar ga takut-takut lagi, hihiii..
Salam kenal mas bro...
Asik,,, tambah rame...
Ayo temen-temen baru, ato yang lama, yang pingin belajar forex, khususnya teknik BBMA pada ninggalin coretan disini ya...
Update Harga minyak.
Harga Minyak Melonjak 3,5% Menjadi $ 53 Setelah Ledakan Tanker Minyak Di Teluk Oma
note. kenaikan di Batasi MA 100.
wait n see
Mas Bro, harga minyak katanya berhubungan sama pair UsdCad ya..?
Wah ngeri trading nya Mas Tri ini, 2 minggu sudah opit hampir 3000%... Udah gitu floatingnya masih opit lagi....
Ikutan bangga nih, di Indonesia ada trader kaya Mas Tri...
Yakin nih ke depannya bisa bertahan opitnya, persen nya naik terus....
Lanjut terus Mas Tri, siap pantau teruss...hehee..
Mudah-mudahan sharing strategi, hahaa///
#kena ban ban ga ya, nulis kayak gini..? ^^ wkwkk
iya gan. piar yang berhubungan dengan Cad, ikut merasakan efek juga.karena Canada termasuk pengekspor minyak terbesar di dunia.
Makasih Mas Gan... Mau tanya lagi nih, trading fantastis kaya Mas Tri gitu, sekilas aku baca, ngandalin SNR aja ya Mas Gan...?
Jadi pingin ngamatin pola SNR kaya Mas Tri nih, sementara fokus ke pair EU aja... heheee...
Kayanya simple, tapi hasilnya, haduuhh... ruarr biasaa....wkwkkkk...
#jadi ngiler, hhiii...