Indonesian Member - page 440
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
MA 100, Simple / close
Update GU sama jg ini.. Ma 100
Update GU sama jg ini.. Ma 100
Sudah siap nih Mas Gan, siap trading EU pake CSR, hehee...
Udah lewat nih Sell nya...
Besok cari peluang sell di band atas atau mid BB..
Sudah siap nih Mas Gan, siap trading EU pake CSR, hehee...
Udah lewat nih Sell nya...
Besok cari peluang sell di band atas atau mid BB..
iya tunggu momen sell lg.. wait z
Oce-oce...siap pantau....
Aku OP dan update EU aja, Mas Gan, biar ga binggung...wkwkk...
Belajar BBMA OA lagi, hehee...
Coba analisa kemungkinan peluang sell menurut BBMA..
Daily, harga sudah masuk area LWMA low, artinya sedang turun, tujuannya mungkin EMA 50 di 1255 terus mantul dan kalo break lanjut ke mid BB di 1215 terus mantul ato break lagi terus ke bawah..
H4 mulai break EMA 50 terjadi momentum berlanjut, begitu juga di H1 terjadi momentum..
Rencana OP sell yang aman sih kalo harga mantul ke 1286, kalo ngga, liat perkembangan besok, seperti apa... heheee
malam..para suhu para sesepuh....dari newbe alias anak bawang..yg lagi belajar forex.....dari bogor euy
Selamat datang Mas Bro.. rajin-rajin posting ya, biar tambah rame.. hihii
Selamat datang Mas Bro.. rajin-rajin posting ya, biar tambah rame.. hihii
sepertinya USD nya ketahan EMA50 di TF H4, mungkin nunggu katalis data retail sales atau FOMC pekan depan. Retest lagi LWMA deh
Gold juga belum ada validasi MHV, mau re-entry buy Gold ketinggian harganya, serba salah wkwk. Back to basic Sell USDCHF dah
update gbpusd...gak mampu menembus MA100.. lanjut up..semoga yah..
sepertinya USD nya ketahan EMA50 di TF H4, mungkin nunggu katalis data retail sales atau FOMC pekan depan. Retest lagi LWMA deh
Gold juga belum ada validasi MHV, mau re-entry buy Gold ketinggian harganya, serba salah wkwk. Back to basic Sell USDCHF dah
Ia Bro, EU tergantung close posisinya nanti di H4, yang pasti news positif Euro dan negatif dolar ga mampu angkat pair EU.. Jadi ada kemungkinan news besok ga banyak berpengaruh ke pair EU.. Kalo pun terus turun, mungkin juga sebatas koreksi.. Jadi aku tetep nunggu peluang sell, hehee...
Lanjut terus turun atau balik naik setelah koreksi, ini yang diputuskan minggu depan, tergantung keputusan FOMC.. Tapi juga tergantung news Euro juga.. gitu kali...
Aku kok tambah pusing ya mikirin nyas nyus bae, wkwkkk...
Enaknya fokus ke EMA 50 ajalah, kalo cross up, berarti naik, kalo cross down, berarti turun... Kalo mau ada news, break dulu tradingnya, 1 jam... kayanya simple kalo gitu, ga galau kena nyus, galaunya kalo harga dekat EMA 50, ini mau break apa mau mantul ya...hahahaa....