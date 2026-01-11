Indonesian Member - page 438
Siap Mas Gan...
nanti coba aku padukan BBMA dan CSR, karena CSR juga pake BB + MA 100, mirip-mirip BBMA, hihii..
Sementara belajar dulu nih, CSR BB MA 100...
Trading pending dulu, hehee..
mantap.. jngn lupa SS hasil Gambar2 nya.. semakin rajin menggambar.. semakin kuat analisa.. nanti kita diskusikan... jangan lupa fundamental yang menentukan Breakout ato tidak nya...
Update GBPUSD H3. MA 100
]
tambahin ini jg om untuk mt4
Sudah serap file nya Mas Gan...
Masih baca-baca Christiano "Super" Ronaldo nih, alias CSR... wkwkkk
Nanti kalo sudah agak paham dan bisa terapkan, pasti banyak upload dh...
Awal-awal EU aja dulu, nanti kalo sudah hafal rule nya, baru pair lain... Suka binggung kalo analisa banyak pair, satu aja kadang suka bingung... hihii
salam kenal om tri.. entry nya mantep juga nih.
Berita FOMC bro, dolar menguat...
https://www.fxstreet.web.id/news/fed-akan-mempertahankan-suku-bunga-tidak-berubah-tahun-ini-jajak-pendapat-reuters-201906130057
Makanya EU mulai nyungsep nih, meski news nya lumayan baik...
Siap cari peluang sel dan sell....wkwkkwkkk...
# Tapi kayanya lebih penting baca CSR nih, masih belajar sih, belum jadi trader betulan, wkwkkk...
Ya mas. GBP jg nunggu voting... wait n see z
Berita GU Mas..ia, nunggu pemilihan.. :)
https://www.fxstreet.web.id/news/gbp-usd-naik-turun-di-sekitar-1-2700-karena-politik-inggris-mendapat-sorotan-201906130045
no hp yg lama sudah off
Mantap currency strength nya Mas Tri...
Tengkyu... :)
cara ganti nomor hp gimana ya ?
no hp yg lama sudah off