Agung Siswanto:

Siap Mas Gan...

nanti coba aku padukan BBMA dan CSR, karena CSR juga pake BB + MA 100, mirip-mirip BBMA, hihii..

Sementara belajar dulu nih, CSR BB MA 100...
Trading pending dulu, hehee..

mantap.. jngn lupa SS hasil Gambar2 nya.. semakin rajin menggambar.. semakin kuat analisa..  nanti kita diskusikan...   jangan lupa fundamental yang menentukan Breakout ato tidak nya...
 
Tri Mulyono:
tambahin ini jg om untuk mt4
 

Update GBPUSD H3.  MA 100

]gbpusd

 
Tri Mulyono:
Sudah serap file nya Mas Gan...

Masih baca-baca Christiano "Super" Ronaldo nih, alias CSR... wkwkkk

Nanti kalo sudah agak paham dan bisa terapkan, pasti banyak upload dh...

Awal-awal EU aja dulu, nanti kalo sudah hafal rule nya, baru pair lain... Suka binggung kalo analisa banyak pair, satu aja kadang suka bingung...  hihii

 
heavyrappa:

salam kenal om tri.. entry nya mantep juga nih. 

Berita FOMC bro, dolar menguat...

https://www.fxstreet.web.id/news/fed-akan-mempertahankan-suku-bunga-tidak-berubah-tahun-ini-jajak-pendapat-reuters-201906130057

Makanya EU mulai nyungsep nih, meski news nya lumayan baik...

Siap cari peluang sel dan sell....wkwkkwkkk...


# Tapi kayanya lebih penting baca CSR nih, masih belajar sih, belum jadi trader betulan, wkwkkk...

Fed Akan Mempertahankan Suku Bunga Tidak Berubah Tahun Ini - Jajak Pendapat Reuters
Federal Reserve (Fed) akan mempertahankan suku bunga stabil di 2,25-2,50% tahun ini dan tidak memotong suku bunga sampai kuartal ketiga tahun depan, menurut jajak pendapat Reuters terbaru dari 100 ekonom yang dilakukan dalam enam hari hingga 12 Juni. Sementara konsensus terbaru menunjukkan tingkat penangguhan tahun ini, probabilitas penurunan...
 
Agung Siswanto:

Ya mas.  GBP jg nunggu voting... wait n see z
 
Tri Mulyono:
Berita GU Mas..

https://www.fxstreet.web.id/news/gbp-usd-naik-turun-di-sekitar-1-2700-karena-politik-inggris-mendapat-sorotan-201906130045

 ia, nunggu pemilihan.. :)
GBP/USD Naik Turun Di Sekitar 1,2700 Karena Politik Inggris Mendapat Sorotan
Bahkan jika Boris Johnson mengaktifkan hard Brexit dan penolakan Parlemen Inggris terhadap mosi yang ditujukan untuk memblokir jalan keluar tanpa kesepakatan, pasangan GBP/USD tetap tertekan baru-baru ini. Namun, survei pasar perumahan menawarkan bantuan sementara kepada Cable menjelang drama politik hari ini karena bergerak di dekat 1,2700...
 
cara ganti nomor hp gimana ya ?
no hp yg lama sudah off
 

Mantap currency strength nya Mas Tri...

Tengkyu... :)

Curr EU

 
fayad ash shofi:
langsung hubungi service desk om.. biasa di minta ktp n lain nya sebagai bukti..   saran om.. pake no hp yg terhubung telegram... lebih mudah kode nya masuk klo pake telegram
