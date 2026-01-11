Indonesian Member - page 208
Jgn tarik panjang, cut di R 1278. Secara fundamental akan turun.
Mungkinkah begitu gan, pasang jaring penyelamat sementara kalau gitu
Kesenggol gan... R 1278.
jika Secara fundamental akan turun.. kita tunggu Broo...
Selain memantau probabilitas kenaikan suku bunga, pelaku pasar agaknya juga mengamati perjalanan Reformasi Pajak yang dirintis oleh Presiden AS Donald Trump. Pemangkasan Pajak Korporasi dari 35% ke 20% --salah satu agenda utama dalam Reformasi Pajak Trump-- dituding akan memperparah defisit anggaran AS, sehingga sejumlah wakil rakyat dari partai Republik maupun Demokrat diketahui telah mengajukan keberatan atas diloloskannya proposal tersebut.
Trump berharap Reformasi Pajak ini akan menjadi kemenangan legislatif pertamanya, tetapi kesuksesan proposal belum dapat dipastikan. Jika sukses, maka kemungkinan akan mendongkrak besar-besaran performa pasar saham AS serta berimbas negatif bagi Emas; sebaliknya bila gagal, maka dapat menggerogoti reli saham-saham AS dalam beberapa bulan terakhir.
hihi senggol senggolan nih yee... gimana hasil kemarin? ...sip gak Brooo.... prediksi trend sih oke,,, range pergerakan harga, kembang kempis candel membuat ane ragu ragu TP banyak-banyak.... terpaksa diijon semua Broo... dikit dikit sing penting jadi bukit ... hehe... sampai sampai pair lain ngga keurus tradingnya... gara-gara gold... yang mbelgedesh gambar bagong ...wakaka....
yang close hari kemarin 2017.11.06 dianggap lumayan... 500 point-an
Ane masih 0,2lots. Dapetnya ikan gurame bro.... Hahahha... Nantilah pake pancing gede, ntar yg dapet ikan hiu... Sip bro... Janet yellen speech ntar malem.
ammiennn...!!! semoga terwujud pancing gedenya... trus kita hajar sama-sama Broo... wakaka
Hallo, saya baru bergabung salam kenal saudara2 sekalian
Selamat bergabung mas pajat4di .... dan salam kenal
Salam kenal mas 1225113 ....
